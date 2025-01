Lily-Rose Depp begeistert mit krasser "Nosferatu"-Audition

Lily-Rose Depp (25) hat mit ihrem eindrucksvollen Casting-Video für den Horrorfilm "Nosferatu" nicht nur die Casting-Agenten überzeugt, sondern auch ihre Fans in den sozialen Medien überrascht. In einem von Universal Pictures veröffentlichten Clip ihrer Audition ist besonders auffällig, dass die Audition von Lily-Rose offenbar über Zoom durchgeführt wurde. Das löste bei den Betrachtern einige überraschte Nachfragen aus, wie etwa: "Warum sieht das aus wie ein Zoom-Call?" In der Neuauflage des Klassikers von 1922 spielt die Schauspielerin die Rolle der Ellen Hutter, die von dem blutrünstigen Graf Orlok, verkörpert von Bill Skarsgård (34), verfolgt wird. An ihrer Seite sind Nicholas Hoult (35) als ihr Ehemann Thomas Hutter und Willem Dafoe (69) als Vampirjäger Professor Von Franz zu sehen.

Dass das Vorsprechen via Videokonferenz stattfand, könnte an den Beschränkungen der Corona-Pandemie gelegen haben. Trotz der schlichten Aufnahmeform konnte Lily-Rose mit ihrer schauspielerischen Leistung überzeugen und erhielt die begehrte Rolle. Die Tochter von Johnny Depp (61) und Vanessa Paradis (52) begeht dabei eine Gratwanderung zwischen dem Glanz ihrer prominenten Familie und dem Wunsch, ihre Karriere unabhängig aufzubauen. In einem Interview mit Josh Horowitz im Podcast "Happy Sad Confused" erklärte die Schauspielerin, dass sie bereit sei, "zehnmal härter zu arbeiten", um sich zu beweisen. "Ich liebe, was ich tue, und wenn ich mich dafür mehr anstrengen muss, mache ich das gern", sagte sie.

Während Lily-Rose auf der Leinwand ihr Können zeigt, hält sie ihr Privatleben bewusst bedeckt. Im Gegensatz zu vielen jungen Stars teilt sie nur selten persönliche Einblicke auf Instagram, wo sie über acht Millionen Follower hat. Statt ausgiebiger Partynächte zieht sie es vor, zu Hause Freunde zu empfangen, gemeinsam zu kochen oder ihrer Leidenschaft fürs Töpfern nachzugehen. Auch zu der oft turbulenten Vergangenheit ihres Vaters Johnny äußert sich Lily-Rose nicht öffentlich. "Ich bin nicht hier, um für jemand anderen Antworten zu liefern", betonte sie im Interview. Mit ihrer Zurückhaltung und Konzentration auf ihre eigene Arbeit baut sie sich Stück für Stück ihre unabhängige Karriere auf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Robert Eggers, Lily-Rose Depp und Bill Skarsgård

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily-Rose Depp bei Filmpremiere "Nosferatu", Dezember 2024

Anzeige Anzeige