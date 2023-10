Mandy Capristo dachte während Monrose-Zeit, dass sie stirbt

Mandy Capristo (33) erkannte sich selbst nicht wieder. 2006 hatte die Sängerin zusammen mit Senna Gammour (43) und Bahar Kizil (35) die deutsche Castingshow Popstars gewonnen. Die drei Mädels waren damals zu der Girlgroup Monrose geformt worden. Bis zu ihrer Trennung im Jahr 2011 hatte die Band mit Hits wie "Shame" oder "Hot Summer" große Erfolge gefeiert. Doch der Höhenflug forderte damals auch seinen Tribut, wie Mandy nun verrät...

Im Interview mit Bunte blickt Mandy auf den Höhepunkt ihrer Musikkarriere zurück – für sie fühlte sich der Erfolg damals aber offenbar eher wie ein Tiefpunkt an. "Am Höhepunkt einer Panikattacke hatte ich das Gefühl, dass ich sterbe [...] Ich bekam Angst, weil ich mich nicht entspannen konnte. Beruhigende Techniken halfen nicht", berichtet die 33-Jährige. Der Dauerstress habe der damals erst 16-Jährigen alles abverlangt. Eine Therapie habe der "The Way I Like It"-Interpretin geholfen, gegen ihre Angstzustände anzugehen.

Vor fast 17 Jahren war Monrose gegründet worden. Im vergangenen Jahr erinnerten Senna, Bahar und Mandy an die unvergessliche Zeit. Letztere hielt es damals allerdings eher kurz. "All die Texte waren feministischer, als die Zeit verstanden hätte", erklärte die Beauty auf Instagram rückblickend.

Getty Images Bahar, Senna und Mandy von Monrose, 2007

Instagram / mandycapristo Mandy Capristo im August 2019

Getty Images Monrose beim Comet 2010



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de