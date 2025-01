Bruder von Jim Morrison gibt Einblicke in dessen letzte Tage

Fast 52 Jahre nach dem Tod von Jim Morrison (✝27) gibt sein Bruder Andy Morrison seltene Einblicke in die letzten Tage des legendären Frontmanns von The Doors. In der neuen Doku-Serie "Before the End: Searching for Jim Morrison" spricht Andy über die möglichen Gedanken seines Bruders vor dessen tragischem Tod im Juli 1971 in Paris. "Sein Lebensstil hat ihn umgebracht. Er hat offensichtlich zu viel getrunken. Zu der Zeit war er übergewichtig, und wenn du nicht gesund bist, viel trinkst und mit Drogen experimentierst, liegt es nicht fern, so etwas zu tun", erklärt Andy laut People.

Jims Entscheidung, die USA zu verlassen, fiel kurz nach seinem letzten Auftritt mit seiner Band im Dezember 1970. Laut Andy wollte er in Paris ein neues Kapitel beginnen und sich stärker seiner Leidenschaft für die Poesie widmen. "Ich denke, er wollte wirklich wieder ernsthaft schreiben. Vielleicht war die Doors-Ära für ihn einfach vorbei. Ob er damit komplett durch war? Wahrscheinlich nicht – er brauchte vermutlich nur eine Pause", mutmaßt Andy. Doch sein Tod gibt bis heute Rätsel auf: Offiziell starb der Musiker an einem Herzinfarkt, eine Autopsie wurde jedoch nie durchgeführt. Seine damalige Freundin Pamela Courson berichtete der französischen Polizei, sie habe ihn nach einem Kinoabend leblos in der Badewanne ihrer Pariser Wohnung aufgefunden. Die Doku beleuchtet aber auch Theorien, wonach Jim seinen Tod inszeniert haben könnte.

Nach seinem Ableben setzt die Familie von Jim alles daran, sein Erbe lebendig zu halten. Andy und seine Schwester Anne, die als Nachlassverwalter fungieren, veröffentlichten 2021 "The Collected Works of Jim Morrison". Das umfassende Werk enthält Notizen, handgeschriebene Liedtexte und sogar Kindheitsfotos. "Ich wollte einfach, dass all das, was er geschaffen hat, als Ganzes sichtbar wird", erklärte Anne damals gegenüber People. Sie erinnerte sich an ihren Bruder als schelmischen Freigeist, der bereits als Kind ein begeisterter Leser war. "Es war eine Freude zu sehen, wie Jim wuchs und seinen Weg ging – abgesehen von der Tragödie am Ende", fügte sie hinzu.

Getty Images Jim Morrisons Grab in Paris

Getty Images The Doors im Jahr 1968

