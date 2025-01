Chris Martin und Dakota Johnson besuchen indischen Tempel

Chris Martin (47) und Dakota Johnson (35) haben ihre Reise nach Indien nicht nur für Konzerte genutzt, sondern auch, um sich kulturell und spirituell aufzuladen. Das Paar wurde bei einem Besuch des Babulnath-Tempels in Mumbai gesichtet. Während der Musiker in einem Instagram-Video lächelnd die Kamera bemerkte, flüsterte Dakota einem Nandi-Bullen, einem Symbol in der hinduistischen Tradition, einen Wunsch ins Ohr – eine typische Zeremonie dort. Am darauffolgenden Tag besuchten sie gemeinsam mit der indischen Schauspielerin Sonali Bendre den Siddhivinayak-Tempel, wie People berichtet. Paparazzi hielten das Paar bereits zuvor Händchen haltend auf den Straßen von Mumbai fest und machten damit endgültig Schluss mit Gerüchten über eine mögliche Trennung.

Die Schauspielerin und der Sänger sind in Indien, weil Chris derzeit mit seiner Band Coldplay auf der "Music of the Spheres World Tour" ist. Die Gruppe spielt mehrere Shows in riesigen Stadien in Mumbai und Ahmedabad, bevor die Tour in anderen Teilen der Welt fortgesetzt wird. Für Coldplay ist es das erste Mal seit neun Jahren, dass sie wieder in Indien auftreten – sehr zur Freude ihrer Fans. Doch auch für Dakota war die Reise eine besondere Erfahrung. Sie begleitete Chris unauffällig zu öffentlichen Auftritten und zeigte sich dabei sowohl traditionell gekleidet für die Tempelbesuche als auch entspannt während sonstiger Aktivitäten. Ihre gemeinsame Zeit abseits der Konzerte wirkt laut Insidern harmonisch und ausgeglichen.

Chris und Dakota, die seit 2017 ein Paar sind, halten ihre Beziehung weitgehend privat. Trotzdem gibt es immer wieder kleine Einblicke, die beweisen, wie eng sie miteinander verbunden sind. Die Schauspielerin schwärmte in einem Interview von Chris und verriet, wie sehr sie es liebt, ihn auf der Bühne zu sehen. "Ich könnte ihm ewig zusehen", sagte sie 2024 gegenüber Bustle. Auch zu den Kindern des Sängers aus seiner Ehe mit Gwyneth Paltrow (52) hat Dakota ein inniges Verhältnis und bezeichnet sie liebevoll als Teil ihres Lebens.

Getty Images Chris Martin, Colplay-Frontmann

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

