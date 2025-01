Sam Dylan verrät: So geht es Rafi nach Verlust seines Vaters

Vergangene Woche meldete sich Rafi Rachek (35) mit einer traurigen Nachricht bei seinen Fans. Der Vater der Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit ist verstorben. Rafi kündigte daraufhin an, sich für eine Weile aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Um seinen Partner Sam Dylan (33) zu unterstützen, reiste er aber trotzdem mit ihm nach Australien, wo Sam in wenigen Tagen ins Dschungelcamp einziehen wird. Gegenüber RTL gibt der Realitystar ein kleines Update, wie es seinem Partner Rafi im Moment geht. "Wahrscheinlich sind es seine schlechtesten Tage überhaupt, die er bislang in seinem Leben hatte", gibt er ehrlich zu.

Sam selbst habe die Familie seines Lebensgefährten nie kennengelernt. Dennoch leide er mit seinem Freund: "Natürlich ist es so, wenn Rafi trauert, dann geht es mir auch schlecht." Dass Sam das Format absagt, sei für seinen Liebsten aber nicht infrage gekommen. "Er hat gesagt, ich soll mein Ding machen, 'Dschungelcamp' ist nur einmal im Leben", erklärt der Blondschopf. Er sei auch der Meinung, dass die Ablenkung im Moment genau das Richtige für seinen Partner sei: "Ich bin froh, dass Rafi mit mir gereist ist. [...] Er hat sich schon vor Wochen unbezahlten Urlaub genommen und möchte einfach nur an meiner Seite sein." Gerade in den vergangenen Monaten habe das Paar nicht viel Zeit zu zweit gehabt. Der 33-Jährige hoffe, dass ihnen nun noch ein paar ruhige gemeinsame Tage bleiben, bevor er ins Camp einzieht.

Kurz bevor Rafi die traurige Nachricht bekannt gab, hatte Sam bei seiner Community durchblicken lassen, dass es nicht mehr sicher sei, ob sein Freund ihn nach Australien begleitet. Zudem hatte er auf Instagram kryptische Zeilen geteilt: "Im Leben gibt es leider diese Tage, von denen man hofft, dass sie nie kommen werden. Umso wichtiger ist es, jeden Moment zu schätzen." Fans vermuteten schon eine Krise – inzwischen ist aber wohl klar, dass die TV-Bekanntheit damit auf den Tod von Rafis Vater anspielte.

Anzeige Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige