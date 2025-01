Große Trauer: Rafi Racheks geliebter Vater ist verstorben

Rafi Rachek (35) teilt eine traurige Nachricht. Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat schrieb in seiner Instagram-Story, dass heute der "schlimmste Tag seines Lebens sei", denn sein Vater ist verstorben. Zu einem Foto, auf dem er die Hand seines Papas hält, schrieb er: "Verzeih mir, dass ich nicht der Sohn war, den du dir immer gewünscht hast, denn ich habe es mir nicht ausgesucht, so zu sein, wie ich bin. Wir hatten zwar nicht den besten Kontakt, trotzdem warst du ein wundervoller Vater."

Rafi fuhr fort: "Auch wenn ich es dir nicht zeigen konnte, aber ich habe dich unendlich geliebt. Dein Leiden hat endlich ein Ende und nun bist du im Paradies." Die Reality-TV-Bekanntheit zog sich zuletzt für eine Weile aus den sozialen Medien zurück. "Nichts ist für die Ewigkeit", schrieb Rafi vor wenigen Tagen zu einem Clip auf Instagram, in dem Schneeflocken herunterfielen. Daraufhin wurde spekuliert, ob in Sam Dylan (33) und Rafis Beziehung alles in Ordnung sei.

Auch Sam meldete sich vor wenigen Tagen auf Instagram zu Wort. Der Dschungelcamp-Kandidat schrieb auf Instagram: "Im Leben gibt es leider diese Tage, von denen man hofft, dass sie nie kommen werden. Umso wichtiger ist es, jeden Moment zu schätzen." Rafi hätte seinen Partner ursprünglich nach Australien begleiten sollen. In einer Instagram-Fragerunde verneinte Sam, dass sein Freund ihn begleiten wird – ob er wegen des Verlusts seines Vaters in Deutschland bleibt oder aus einem anderen Grund, gab er nicht preis.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/rafirachek/ Rafi Rachek und sein Vater

Anzeige Anzeige

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige