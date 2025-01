Unerwartete Sendepause für "Der Bergdoktor" im Februar

Die Fans der beliebten ZDF-Serie Der Bergdoktor müssen sich auf eine unerwartete Programmänderung einstellen. Am 13. Februar wird die wöchentliche Folge mit Hans Sigl (55), der als Dr. Martin Gruber regelmäßig in der malerischen Kulisse der Alpen medizinische und private Dramen löst, aus dem Programm gestrichen. Stattdessen zeigt das ZDF laut Focus an diesem Abend das Wahlforum "Klartext", in dem die Spitzenkandidaten der Parteien anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl ihre politischen Pläne diskutieren.

Was diese Entscheidung für die weiteren Ausstrahlungen der aktuellen Staffel bedeutet, bleibt bislang unklar. Es gibt bisher keine Mitteilung des Senders, ob künftig weitere Episoden der Serie politischen Programmen weichen müssen. "Der Bergdoktor" ist seit 2008 ein fester Bestandteil des Senders, und das Leben des von Hans verkörperten Landarztes begeistert eine riesige Anhängerschaft.

Hans hat sich als Hauptdarsteller von "Der Bergdoktor" eine treue Fangemeinde aufgebaut. Neben seinen Rollen in der Serie ist der Schauspieler im März auch im ZDF-Thriller "Flucht aus Lissabon" zu sehen. Privat gibt sich der Österreicher bodenständig und teilt auf den sozialen Medien immer wieder Einblicke in sein Leben. Fans schätzen ihn nicht nur für sein schauspielerisches Talent, sondern auch für seine nahbare und humorvolle Art.

ZDF / Erika Hauri Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und Hans Sigl, "Der Bergdoktor"-Darsteller

ZDF / Erika Hauri Hans Sigl alias "Der Bergdoktor"

