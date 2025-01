Verplappert? Maurice Dziwaks Mama spricht von "Verlobter"

Auch für Maurice Dziwak (26) startet in wenigen Tagen das große Abenteuer Dschungelcamp. Der frisch gebackene Papa wird von seiner Mutter nach Australien begleitet. Diese plaudert im Gespräch mit RTL etwas Interessantes aus. "Klar, er ist zwiegespalten, seine Lebensgefährtin – oder besser gesagt Verlobte – zurückzulassen", erzählt sie offen. Bei dieser Aussage werden viele wohl plötzlich aufhorchen – damit scheint Mama Anja nun nämlich zu bestätigen, was viele Fans schon vermutet haben: Anscheinend hat Maurice seiner Leandra tatsächlich still und heimlich die Frage aller Fragen gestellt und ist bald nicht nur Vater, sondern auch Ehemann.

Schon in einem Zusammenschnitt von mehreren Fotos, mit dem der Realitystar das Jahr 2024 auf Instagram Revue passieren ließ, fiel aufmerksamen Followern auf einem Schnappschuss ein glitzerndes Detail ins Auge. Das Gesicht der Frau an seiner Seite zeigt Maurice nämlich nie, dafür aber ihre Hand, an deren Ringfinger ein großer Diamant funkelte. Das Schmuckstück schien ein eindeutiges Indiz zu sein – der 26-Jährige äußerte sich aber nie zu dem Verdacht, ob er seiner Leandra einen Heiratsantrag gemacht hat.

Das Liebesleben des ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmers scheint so gut zu laufen wie noch nie. Erst vor wenigen Tagen gab das glückliche Paar die Geburt ihres ersten Babys bekannt. So kurz nach der Geburt kann Leandra ihren Liebsten natürlich nicht nach Australien begleiten, sie wird aber gebührend von ihrer Schwiegermutter in spe vertreten. Mit Maurice' Dschungelteilnahme geht nämlich nicht nur ein großer Traum der TV-Bekanntheit, sondern auch seiner Mama in Erfüllung. "Mapsel", wie ihr Sohn sie liebevoll nennt, ist nämlich ein "Dschungelcamp"-Fan der ersten Stunde, weshalb sie trotz ihrer schweren Erkrankung die Reise auf sich nimmt.

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Freundin im September 2024

RTL / Boris Breuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak

