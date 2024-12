Verdächtiger Jahresrückblick: Ist Maurice Dziwak verlobt?

Maurice Dziwak (26) könnte aktuell kaum glücklicher sein: Zusammen mit seiner Freundin Leandra erwartet der Realitystar sein allererstes Kind. Hat das Paar nun bereits den nächsten Schritt gewagt? Auf Instagram lässt der werdende Vater das Jahr Revue passieren. Dabei fällt ein Schnappschuss der Diashow besonders ins Auge: Darauf ist zu sehen, wie Maurice die Hand seiner Leandra hält, während an ihrem Ringfinger ein großer Klunker funkelt. Könnte es also sein, dass sich die beiden still und heimlich verlobt haben? Offiziell bestätigt haben sie die Verlobung jedoch noch nicht.

Erst vor wenigen Wochen verriet der 26-Jährige, dass er und Leandra sich über einen kleinen Jungen freuen dürfen. Wann genau ihr Nachwuchs auf die Welt kommt, ist nicht bekannt. Allerdings gab Maurice bereits Anfang des Monats preis, dass das Baby jederzeit kommen könnte. "Wir berichten euch, sobald unser kleines Wunder auf der Welt ist – ihr werdet es ja dann mitbekommen", versicherte zudem seine Partnerin in einer Story auf Social Media.

Seit Mai gehen Maurice und Leandra offiziell als Paar durchs Leben. Ihr Liebesleben halten die beiden allerdings ziemlich bedeckt – es ist nicht einmal bekannt, wie das Gesicht seiner Freundin aussieht, da sie es auf jedem Foto gekonnt verdeckt. Im September überraschte das Paar mit erfreulichen Neuigkeiten: Leandra ist schwanger. "Tief in uns wächst ein kleines Leben heran. Ein Herz, das im Takt unserer Liebe schlägt, ein Traum, der leise Wirklichkeit wird", schwärmte Maurice damals bei der Verkündung im Netz.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seiner Partnerin Leandra, Dezember 2024

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

