Wegen Umbau: Ana Johnson zieht mit Familie vorübergehend aus

Die Influencerin Ana Johnson (31) hat aufregende Neuigkeiten für ihre Fans: Gemeinsam mit ihrer Familie wird sie für die Dauer eines großen Umbaus ihres Hauses in eine Übergangswohnung ziehen. In einem Video auf Instagram gibt sie einen Einblick in die vorübergehenden vier Wände und betont, wie glücklich sie mit der Bleibe sei. "Wo immer du auch bist, bin ich daheim", schreibt sie zu einem niedlichen Video, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann Tim Johnson und dem kleinen Sohn Maui in der Wohnung herumtanzt. Die Schlüsselübergabe sei bereits erfolgt. Ende Februar wolle die kleine Familie einziehen – bis dahin werde die neue Wohnung aber noch renoviert.

In ihrer Story gibt der Social-Media-Star schon einmal einen kleinen Einblick in die lichtdurchflutete Maisonettewohnung. "Wir freuen uns richtig auf das 'Wohnen auf Zeit' hier und machen es uns hier richtig gemütlich", erzählt sie. Sechs bis sieben Monate soll es dauern, bis sie wieder in ihr eigentliches Heim zurückkehren können. Dem Haus, das Ana und Tim vor ein paar Jahren gemeinsam gebaut haben, steht ein aufwendiger Umbau bevor. Schon vor einiger Zeit kauften die beiden Netzstars die zweite Doppelhaushälfte. Nun werden die beiden einzelnen Häuser zusammengelegt.

Ana, die durch ihre authentischen Einblicke in ihr Familienleben täglich knapp 1,4 Millionen Follower unterhält, hatte in der Vergangenheit oft über große Wohnprojekte in ihrem Zuhause berichtet. Die ehemalige Erzieherin teilt oft ihre Leidenschaft für Dekoration und Inneneinrichtung mit den Fans. Gemeinsam mit ihrem Mann scheint die 31-Jährige jede Herausforderung anzunehmen. Die beiden teilen aber auch sensible Themen mit ihrer Community – so wie das Thema Kinderwunsch. Auf natürlichem Wege war es den Kölnern nicht möglich, ein Baby zu bekommen. Mehrere Embryotransfers funktionierten nicht – der sechste war schließlich ein Erfolg und erfüllte Ana und Tim einen großen Traum.

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson, Social-Media-Stars

Instagram / anajohnson Tim Johnson, Ana Johnson und ihr Sohn Maui

