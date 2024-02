Süße Babyfüße: Hazel Brugger teilt erstes Foto ihrer Tochter

Was für ein niedlicher Anblick! Erst wenige Tage ist es her, dass Hazel Brugger (30) die Geburt ihres zweiten Babys bestätigte. Wieder ist es ein kleines Mädchen. Den Namen behält die Komikerin wie auch schon bei ihrer ersten Tochter für sich. Dafür gab sie schon ein paar Details preis: So hatte es lediglich 45 Minuten gedauert, bis der Zwerg auf die Welt gekommen war. Und nun teilt Hazel die ersten Bilder der kleinen Babyfüße.

Bei Instagram postet Hazel ein Foto mit den kleinen Füßen, die in ihren und den Händen ihres Partners Thomas Spitzer (35) liegen. "Vielen Dank für die vielen Nachrichten und Glückwünsche. Die letzten Tage waren wirklich etwas Besonderes und wir versuchen, jeden Moment zu genießen – so gut es eben geht. Man vergisst immer wieder, wie klein diese Babys anfangs sind...", meint die nunmehr zweifache Mama glücklich. Die Fußsohlen ihrer Tochter seien noch dunkel von den ersten Fußabdrücken.

Ihre zweite Schwangerschaft offenbarte Hazel mit ihrem gewohnt trockenen Humor. In ihrem Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis" ließ sie die Babybombe platzen: "Ich bin wieder schwanger. Es geht wieder los. Es wird wieder gebrütet." Mit dem Lüften des Geheimnisses müsse sie nun den Bauch nicht mehr einziehen und sich auch nicht mehr entschuldigen, wenn sie mal "irgendwie seltsam aussieht".

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger, Komikerin

Instagram / hazelsgonnahaze Die Füße von Hazel Bruggers Baby im Februar 2024

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger und ihr Mann Thomas Spitzer im April 2020

