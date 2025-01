Für Jannik werden Wochen ohne Yeliz Koc eine "harte Zeit"

Yeliz Koc (31) zieht in wenigen Tagen ins Dschungelcamp. Deshalb ging es für die einstige Bachelor-Lady und Töchterchen Snow Elanie (3) kürzlich nach Australien – ihr Partner Jannik Kontalis begleitete die beiden allerdings nicht. Wie der Realitystar jetzt in seiner Instagram-Story andeutet, scheint er diese Entscheidung ein wenig zu bereuen. "Ich muss sagen, ich vermisse die beiden schon extrem. [...] Ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, aber es ist schon irgendwie anders, wenn sie nicht so greifbar sind", gesteht er.

Aber auch wenn die kommenden Wochen eine "harte Zeit" für ihn werden – der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat betont, dass es ihm einfach nicht möglich war, sich der 31-Jährigen anzuschließen. "Ich habe ja schon gesagt, ich habe viel zu viel zu tun, viel zu viele Projekte, die vorher schon feststanden und einer muss hier auch die Stellung halten", erklärt Jannik und fügt hinzu: "Aber ich glaube, das wird nicht so einfach."

Die Promi Big Brother-Gewinnerin und ihr Liebster feierten erst vor kurzem ihr Liebes-Comeback. Sie lernten sich in Yeliz' "Make Love, Fake Love"-Staffel kennen, die sie gemeinsam beendeten. Ein ständiges Auf und Ab führte 2023 jedoch zu ihrer Trennung. Bei den Dreharbeiten von Prominent getrennt fanden Yeliz und Jannik wieder zueinander – und verkündeten dann vor wenigen Wochen überglücklich im Gespräch mit RTL: "Wir sind wieder ein Paar."

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jannik Kontalis im Januar 2025

