Yeliz Koc und Jannik Kontalis verkünden ihr Liebes-Comeback

Also doch! Nach wochenlangen Andeutungen machen Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis nun ihr Liebes-Comeback ganz offiziell. Im Interview mit RTL lassen die beiden Realitystars die Katze aus dem Sack. "Wir sind wieder ein Paar", bestätigen sie freudig. Trotz Trennung und anschließendem Rosenkrieg im Jahr 2023 ahnte besonders Yeliz eigentlich immer, dass sie und der Make Love, Fake Love-Gewinner zusammengehören. "Ich wusste eigentlich immer, dass Janniks Herz mir gehört", erklärt sie. Auch Jannik gab zu, dass er in der Vergangenheit oft an Yeliz denken musste.

Ihre Beziehung sei zudem nie schlecht gewesen – außerdem wüssten beide, was sie vom Leben wollen. "Wir haben halt die gleichen Vorstellungen vom Leben und von der Zukunft", berichtet Yeliz im Liebesinterview. Zudem habe ihr Liebster bei ihr einen ganz besonderen Bonus: Er versteht sich super mit ihrer kleinen Tochter Snow Elanie Koc (3). "Er hat ja alles gemacht, als wäre es sein Kind. Das kann auch nicht jeder", führt sie weiter aus.

Die Nachricht ihres zweiten Versuchs in Sachen Liebe kommt nur kurz, ehe es für Yeliz in das diesjährige Dschungelcamp geht. "Das Dschungelcamp war wirklich seit Jahren mein Traumformat", schwärmte die 31-Jährige überglücklich auf Instagram nach der Bestätigung ihrer Teilnahme. Und während der Challenge im Urwald kann sie somit auch auf die Unterstützung ihres Partners bauen. Was soll da dann also noch schiefgehen?

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit Jannik Kontalis und ihrer Tochter Snow

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Anzeige