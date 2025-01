Eine Milliarde Euro: MrBeast ist der reichste YouTuber

Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast (26), hat sich einen beeindruckenden Titel gesichert: Er ist laut Mirror der reichste YouTuber der Welt – mit einem gigantischen Vermögen von etwa einer Milliarde Euro. Damit übertrifft er Stars wie Jake Paul (28) und PewDiePie (35), deren Vermögen bei rund 76 Millionen Euro und 43 Millionen Euro liegen. MrBeast, der seit 2012 aktiv Videos auf der Plattform veröffentlicht, begeistert seine beeindruckende Fangemeinde von 344 Millionen Abonnenten mit aufwendigen Challenges, spektakulären Stunts und Charity-Aktionen.

Der rasante Aufstieg von MrBeast begann mit simplen, aber oft extremen Ideen. Beispielsweise zählte er in einem Video live bis 100.000, was volle 40 Stunden dauerte. Mittlerweile beschränkt sich der YouTube-Star nicht mehr auf seinen Hauptkanal. Er hat mehrere erfolgreiche Ableger wie MrBeast Gaming und Beast Philanthropy ins Leben gerufen. Doch er ist nicht nur online aktiv, sondern hat kürzlich auch mit der Show "Beast Games" auf Amazon Prime Erfolge gefeiert. In der Sendung mussten die Teilnehmer in verschiedenen Herausforderungen um einen Geldpreis von 4,8 Millionen Euro kämpfen. Zuletzt machte er außerdem Schlagzeilen, weil er sich an einer Übernahme der US-amerikanischen Zweigstelle der Plattform TikTok beteiligen wollte.

Privat zeigt sich MrBeast eher zurückhaltend, doch seine zwischenmenschliche Ader ist durch seine philanthropischen Projekte immer wieder spürbar. Ihm ist wichtig, seinen Reichtum zu teilen und positiv einzusetzen. Ironischerweise begann seine Karriere mit Videos, in denen er das Vermögen anderer YouTuber schätzte – nur wenige hätten damals geahnt, dass er selbst einmal alle Rekorde brechen würde. Heute ist der 1998 in den USA geborene Content-Creator selbst eine Ikone und zeigt, dass mit harter Arbeit auch auf YouTube beispiellose Karrieren möglich sind.

Instagram / mrbeast MrBeast verschenkt in "Beast Games" jede Menge Geld

Instagram / mrbeast MrBeast im April 2024

