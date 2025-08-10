Nächstes Extrem: MrBeast plant eine "Hungerspiele"-Gameshow

YouTube-Star MrBeast (27), mit bürgerlichem Namen James Donaldson, hat angekündigt, die berühmten "Hungerspiele" aus der Bestseller-Reihe Die Tribute von Panem von Suzanne Collins (63) als reale Gameshow umzusetzen – selbstverständlich ohne die tödlichen Elemente. In einem seiner Videos bestätigte der Social-Media-Gigant, dass 26 Teilnehmer auf einer einsamen Insel gegeneinander antreten werden. Der letzte Überlebende des Spiels, das mit ungefährlichen Mechaniken wie Lasertag gestaltet werden soll, erhält eine Siegesprämie von einer Million Dollar (etwa 856.000 Euro). Der YouTuber mit über 420 Millionen Abonnenten arbeitet bereits seit Monaten an dem Konzept und betonte laut Bild: "Offensichtlich werden wir keine Leute töten."

Die Umsetzung berühmter Film- und Serienwelten ist für MrBeast nichts Neues. Bereits 2021 inszenierte er eine aufwendige Adaption von "Squid Game" – mit originalgetreuen Kulissen und 456 Teilnehmern. Mit einem Preisgeld von 456.000 Dollar (etwa 392.000 Euro) begeisterte er die Zuschauer: Das Video wurde über 500 Millionen Mal angesehen. Auch seine Willy-Wonka-Schokoladenfabrik aus dem Folgejahr sorgte für Aufsehen, als Teilnehmer goldene Tickets suchten und einen Schoko-Fluss bestaunen konnten. Das neue Projekt reiht sich nahtlos in diese Tradition ein. "Die Leute lieben es, wenn wir diese fiktionalen Ideen ins echte Leben bringen", erklärte MrBeast seine Philosophie hinter den spektakulären Shows.

Für die "Hungerspiele"-Gameshow sucht MrBeast derzeit nach einer passenden Insel, die er für einen Monat anmieten kann. Privatinseln spielen in seinen Videos immer wieder eine Rolle – er hat sogar schon welche verschenkt. Ein genaues Startdatum für das Event steht noch nicht fest. Klar ist jedoch, dass von diesen Ideen nicht nur die Teilnehmer und Gewinner profitieren, sondern vor allem auch sein Kanal. Mit einem geschätzten Vermögen von einer Milliarde Dollar gilt der Ausnahme-YouTuber schon jetzt als Pionier, der seine spektakulären Projekte immer größer und aufwendiger inszeniert. Seine Fans warten nun gespannt auf die nächste Stufe des MrBeast-Universums.

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, YouTuber

Anzeige Anzeige

Noh Ju-han / Netflix, © 2025 Netflix, Inc. Szene aus der dritten "Squid Game"-Staffel

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, YouTuber

Anzeige