Es ist ein...: Rebecca Ries und Gök verraten Babygeschlecht

Seit ein paar Tagen spannen Rebecca Ries und ihr Freund Göktug Göker, genannt Gök, ihre Fans ganz schön auf die Folter! Am vergangenen Wochenende feierten die beiden Realitystars im ganz großen Stil ihre Gender-Reveal-Party, inklusive professioneller Eventplanung, Fotografin und angemieteter Location. Für die Community gab es aber nur kleine Ausschnitte des Events zu sehen. Bis jetzt: Auf ihrem Instagram-Profil teilt Becci nun das komplette Video und löst auf, welches Geschlecht ihr Baby haben wird. Rebecca und Gök bekommen einen Jungen!

In den vergangenen zwei Tagen mussten sich die werdenden Eltern ein paar miese Kommentare darüber anhören, weshalb sie so lange mit der Verkündung warten. Die Freude scheint jetzt aber umso größer zu sein, endlich in das kleine Geheimnis der beiden eingeweiht zu werden. "Mini Gök, herzlichen Glückwunsch", freut sich eine Nutzerin, während in nur wenigen Minuten Hunderte weitere Follower den zukünftigen Eltern gratulieren. Während Gök die Vermutung hatte, Vater eines Mädchens zu werden, war sich Rebecca schon lange sicher, einen Babyboy in sich zu tragen. "Seit dem 10. August sage ich, es wird ein Junge. Und ich hatte recht. Mein kleiner Bär", kommentiert die Influencerin selbst ihren Beitrag.

Die 30-Jährige und ihr Partner lernten sich in der vergangenen Staffel von Temptation Island V.I.P. kennen. Zu diesem Zeitpunkt war Rebecca noch in einer Beziehung mit Adrian Alian (28) – die beiden trennten sich aber noch während der Show. Nach dem Format traf sich Becci erneut mit dem TV-Verführer, zu dem sie bereits während der Dreharbeiten eine tiefe Verbindung spürte – und die beiden verliebten sich ineinander. Bei der großen Wiedersehensfolge vergangenen Dezember ließen sie die Bombe dann platzen und verrieten, dass sie mittlerweile nicht nur ein Liebespaar sind, sondern auch ein gemeinsames Kind erwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Göktug Göker und Rebecca Ries, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige