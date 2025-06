Rebecca Ries' Online-Zoff: Jetzt meldet sich Ex Gök zu Wort

In der Reality-TV-Welt gibt es aktuell wieder Streit. Rebecca Ries, die im vergangenen Jahr an der Show Temptation Island teilnahm, kritisierte im Netz die Teilnehmerinnen der diesjährigen Staffel: Sie wetterte, von deren Verhalten "angewidert" zu sein und es als "billig" zu empfinden. Kandidatin Natalie La Poersch ließ dies nicht auf sich sitzen und konterte mit einem persönlichen Angriff, in den sie sogar den gemeinsamen Sohn von Rebecca und Ex-Verführer Göktug Göker mit hineinzog. Nun äußert sich dieser zu dem Drama – und macht deutlich, Natalies Aussagen absolut inakzeptabel zu finden. "Klar, es ist eine öffentliche Show, also darf auch jede Partei ihre Meinung dazu äußern, genauso wie Rebecca. Was aber gar nicht geht, ist unser Kind in das Ganze mit reinzuziehen. Das ist schwach und völlig fehl am Platz!", stellt er auf Instagram klar.

Darüber hinaus appelliert der Reality-TV-Teilnehmer in seinem Statement an die Fans und Follower, den Ton in der Auseinandersetzung zu mäßigen. "Kein Mensch ist vom Verhalten her fehlerfrei – Rebecca nicht, genauso wie ich nicht und die anderen Beteiligten auch nicht. Jeder hat seine Grenze, die er mit sich selber ausmachen muss", erklärt Gök und fügt hinzu: "Deshalb: Bitte hört auf mit dem ganzen Hass und den verletzenden Kommentaren. Lasst uns das nicht größer machen, als es ist." Er stellt sich allerdings nicht nur schützend vor die Mutter seines Kindes, sondern auch auf die Seite der "Temptation Island"-Verführer: "Manche spielen ihre Rolle, andere – wie bei mir damals – entwickeln echte Gefühle. Verurteilt die Verführer*innen nicht, das ist ihr Job und Sinn und Zweck der ganzen Sache!"

Die mediale Auseinandersetzung der TV-Persönlichkeiten begann vor wenigen Tagen. Nachdem Rebecca gegen das Verhalten der "Temptation Island"-Ladies geschossen hatte, stellte Natalie auf ihrem Social-Media-Account klar, ihre Worte nicht in Ordnung zu finden, und stichelte: "Wenigstens habe ich nach der Show kein Kind mit Alex bekommen." Die Bachelor in Paradise-Bekanntheit ließ dies nicht unkommentiert. "Ich finde das richtig respektlos, auf meinen Sohn zu gehen. Nummer eins, ich habe mich niemals so billig verhalten und Gök war nicht nur ein Verführer: Er ist ein Mensch und mein Partner gewesen", zeigte sie sich entsetzt.

