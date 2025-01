Fans genervt: Rebecca Ries verrät Babygeschlecht noch nicht

Die Fans haben langsam die Nase voll von Rebecca Ries und ihrem Partner Göktug Göker! Das Temptation Island V.I.P.-Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind und spart, um dies zu zelebrieren, nicht an Kosten. Vor Kurzem feierten die Realitystars eine extravagante Gender-Reveal-Party, um mit ihren Liebsten das Geschlecht ihres Nachwuchses zu teilen. Die Verkündigung an ihre Follower lässt aber ganz schön auf sich warten, denn bisher speisten Rebecca und Gök sie mit kurzen Teaser-Videos ab. Darunter ist ein Clip, in dem die werdenden Eltern ein kleines Missgeschick zeigen, das ihnen beim Fest passierte: Der Dampf, der sich rosa oder blau färben sollte, blieb nämlich weiß. Ihre Fans auf Instagram können über die eigentlich lustige Aufnahme allerdings nicht lachen.

In den Kommentaren unter dem Clip machen die Follower der beiden ihrem Ärger Luft. "Ich mag dich ja wirklich, Rebecca, aber wieso lässt man uns so lange warten? Es wird immer wieder in der Story angekündigt und dann kommt wieder was anderes. Finde das langsam echt unnötig", meldete sich eine Nutzerin enttäuscht zu Wort. "Seit fünf Tagen das Gleiche. Was wird es, was wird es... Es ist so unnötig!", beschwerte sich eine weitere Person. Ein anderer User hat ebenfalls keine Lust mehr auf diesen Content und bemerkte unter dem Social-Media-Video: "Das Kind wird jetzt schon zur Promo genutzt." Bei einem Kommentator riss der Geduldsfaden sogar vollständig und er hinterließ lediglich ein kurzes: "Entfolgt."

Rebecca und Gök lernten sich bei "Temptation Island V.I.P." kennen, obwohl die Bachelor-Bekanntheit damals eigentlich noch in einer Beziehung mit ihrem Ex-Freund Adrian Alian (28) war. Nachdem dieser noch in der Show die Beziehung beendet hatte, schien Rebecca die Trennung nicht lange verarbeiten zu müssen: Beim Wiedersehen der Sendung war die Brünette nicht nur mit ihrem einstigen Verführer zusammen, sondern erwartete mit ihm bereits ihr erstes Kind. "Leute, wir müssen euch was sagen [...] wir möchten euch mitteilen, dass wir Eltern werden", überraschte sie damals die Fans der Treue-Show.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker, Januar 2025

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

