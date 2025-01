Gibt es Palastwetten über Prinz Harrys baldiges Ehe-Aus?

Wetten über die Zukunft der Ehe von Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40)? In Londoner Wettbüros ist das nun möglich. Wie Bild berichtet, nehmen einige Wettbüros Einsätze auf eine mögliche Trennung des Paares innerhalb der nächsten zwei Jahre entgegen. Auch im Umfeld des Buckingham-Palasts scheinen die Spekulationen angekommen zu sein. Ein Insider will wissen, dass sogar unter Mitarbeitenden Wetten über ein mögliches Ehe-Aus laufen.

Seit Monaten kursieren Behauptungen, es würde zwischen Meghan und Harry kriseln. Laut einem Palast-Insider, der mit Bild sprach, halten viele im königlichen Hofstaat daran fest, dass eine Scheidung innerhalb der nächsten zwei Jahre wahrscheinlich sei. "Das Gerücht, dass bereits seit Monaten über Probleme in der Ehe gesprochen wird, gibt den Wetten jetzt natürlich neuen Aufwind", so die Quelle. Besonders der jüngste Bericht der Vanity Fair, Meghan könnte an einem Buch arbeiten, das intime Details über das royale Paar und eine mögliche Trennung enthüllt, hat erneut große Wellen geschlagen. Ein von vielen gefürchteter "Scheidungsbuch-Deal" würde neue Einblicke in die Beziehung der beiden Royals liefern.

Meghan und Harry lernten sich 2016 über gemeinsame Freunde kennen und galten jahrelang als modernes Traumpaar der Royals. Ihre Entscheidung, dem royalen Leben den Rücken zu kehren und ein unabhängiges Leben in Kalifornien zu führen, wurde weltweit kontrovers diskutiert. Es folgten immer wieder Enthüllungen, wodurch der Abstand zu den Windsors wuchs. Ob die Gerüchte um eine Trennung letztlich nur ein weiteres Kapitel ihrer turbulenten Geschichte sind oder tatsächlich folgenreich werden, bleibt abzuwarten.

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

