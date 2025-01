Heidi Klum verrät: GNTM wird diese Staffel noch diverser

Im Februar startet eine neue Staffel von Germany's Next Topmodel, mit der Heidi Klum (51) in diesem Jahr das 20. Jubiläum ihrer Castingshow feiert. Zu diesem Anlass hat sich die Modelmama wohl etwas Besonderes überlegt und zur Aufgabe gemacht: Dieses Mal soll es divers werden wie noch nie zuvor. "In dieser Staffel sind auch Plus-Size-Männer, ein Best-Ager und zwei Best-Ager-Frauen dabei", verrät sie schon vorab im Stern-Interview.

Mit den männlichen Plus-Size-Models und dem Best-Ager-Mann feiert GNTM eine kleine Premiere. Best-Ager-Frauen waren hingegen bereits in der vergangenen Staffel vertreten. Heidi ist stolz darauf, wie divers ihre eigene Show inzwischen ist. Wenn es nach der 51-Jährigen geht, hätte sie sich sogar noch mehr Teilnehmer aus diesen Bereichen gewünscht. "Ich hätte gerne noch mehr gehabt, aber ich kann nur die mitnehmen, die sich bewerben", erklärt sie in dem Gespräch. In den früheren Staffeln bestand der Cast lediglich aus jungen, schlanken Frauen, die nicht kleiner als zuletzt 1,76 Meter sein sollten. Seit 2021 werden den Bewerbern keine Grenzen mehr gesetzt.

Obwohl die Show schon zwei Jahrzehnte im Fernsehen läuft, erfreut sich das Format nach wie vor sehr großer Beliebtheit. Auch die Anzahl der Bewerber für die Jubiläumsstaffel war wohl offensichtlich sehr hoch. "Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys", verriet Heidi in einer Pressemitteilung von ProSieben. Sie fügte hinzu, dass die Sendung darüber hinaus in diesem Jahr zweimal pro Woche laufen wird.

