Erster Trailer: So spannend wird die GNTM-Jubiläumsstaffel

Bald ist es wieder so weit: Deutschlands schönste Nachwuchs-Models werden bei Germany's Next Topmodel über den Catwalk schweben. Die diesjährige Staffel soll etwas ganz Besonderes werden – immerhin ist es bereits das 20. Jubiläum der Show. Auf Instagram teilt der offizielle GNTM-Account nun einen ersten Clip der neuen Folgen und verrät, auf welche Gastjuroren sich die Zuschauer freuen dürfen. An Heidi Klums (51) Seite werden diesmal ihre Tochter Leni Klum (20), ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) und dessen Zwillingsbruder Bill (35) ein scharfes Auge auf die Models werfen. Doch auch internationale Größen der Modewelt werden an der Seite der Modelmama glänzen – darunter Naomi Campbell (54), Eva Herzigová (51), Peter Dundas, Twiggy und Romee Strijd (29).

Wie jedes Jahr werden die Models ihr Können auf den verrücktesten Laufstegen unter Beweis stellen müssen. Ein kleiner Vorgeschmack liefert das kurze Video schon: Wasser wird auf jeden Fall wieder eine Rolle spielen – Heidi sitzt mit Bill und Tom mitten in einem Pool, unter ihnen ist nur eine durchsichtige Glasplatte zu sehen. Auch Kopfsteinpflaster scheint ins Spiel zu kommen: Zusammen mit Catherine Deneuve (81) sitzt Heidi auf einer Bank an einem Set, das wie ein öffentlicher Park gestaltet wurde. Es scheint, als wurde in diesem Jahr nicht geknausert worden – weitere Kulissen sind zum Beispiel ein echtes Schloss und ein elegantes, futuristisch gestaltetes Studio.

Bereits in der vergangenen Staffel durften auch männliche Models für Heidi laufen und von ihr ausgebildet werden. Das behält das Supermodel diesmal natürlich bei – und geht einen Schritt weiter. "Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys", gab Heidi in einer Pressemitteilung bekannt, die ProSieben veröffentlichte. Deswegen laufen pro Woche zwei Folgen – ab dem 13. Februar dienstags und donnerstags.

