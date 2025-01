Michelle Daniaux und Sandro Ritzini bauen ein Eigenheim

Michelle Daniaux und Sandro Ritzini gehen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung: Sie erfüllen sich den Wunsch vom Eigenheim. In ihrer Instagram-Story berichtet die Reality-TV-Bekanntheit sogar, dass der Hausbau bereits in vollem Gange ist: "Sandro sagt, bis Mai müsste der Rohbau stehen, dann kommt der Innenausbau, und bis August sollte es einzugsbereit sein." Wie das Paar im weiteren Verlauf der Story verrät, handelt es sich bei der noch zu errichtenden Immobilie um ein Massivhaus. "Es ist günstiger, es ist qualitativer und es ging viel schneller. Das Fertighaus steht zwar nach drei Tagen, aber es dauert erst einmal 15 Monate in der Produktion", erklärt Sandro die Entscheidung.

Nicht nur der gemeinsame Hausbau ist ein großer Schritt für die Blondine. Für die eigenen vier Wände mit ihrem Liebsten muss sie sich von ihrer Heimat Österreich verabschieden. Auf eine Followerfrage, ob sie das Haus in Tirol oder Deutschland bauen, entgegnet Michelle in ihrer Story: "Leider nicht bei mir in Tirol, im schönen Österreich. Sandro hat das Grundstück in der Nähe von Heidelberg, auf dem wir jetzt bauen, schon länger, und deswegen hat sich das jetzt so ergeben." Ihre geliebte Heimat hinter sich zu lassen, falle der Ex von Gigi Birofio (25) schwer, mit einem Augenzwinkern erklärt sie aber: "Ich mach's jetzt halt und wenn ich keinen Gefallen daran finde, muss Sandro das Haus nach Tirol transportieren."

Michelle bestätigte ihr Liebesglück mit einem Schnappschuss ihres Neujahrskusses 2024. Im Februar desselben Jahres verriet sie ihren Followern auf Instagram dann auch endlich, wer der Unbekannte ist, der ihr Herz gestohlen hat. Dazu postete sie eine süße Bilderreihe mit Sandro. Und der war für die Community der Blondine kein Unbekannter: 2022 war Sandro einer der Temptation Island V.I.P.-Verführer. In genau der Staffel, in der Michelle und ihr Ex Gigi ihre Liebe testeten.

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Instagram / sandroritzini Sandro Ritzini, neuer Freund von Michelle Daniaux

