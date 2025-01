Thomas Gottschalk genießt entspannte Tage auf den Malediven

Mit Sonne auf der Haut und einer sanften Meeresbrise im Haar genießt Thomas Gottschalk (74) zusammen mit seiner Ehefrau Karina eine wohlverdiente Auszeit auf den Malediven. Das Paar hat sich auf eine der paradiesischen Inseln des Kaafu Atolls zurückgezogen, wo sie dem grauen Winterwetter in Deutschland entfliehen konnten. Gegenüber der Bild schwärmt Karina über die Zeit mit ihrem Ehemann und bezeichnet die Auszeit als pure Erholung. "München minus drei Grad, Malediven plus dreißig." Gottschalk selbst zeigt sich ebenso ganz lässig im Urlaub: Im ärmellosen Shirt, in Shorts und mit vom Salzwasser wild zerzausten Haaren beweist der TV-Star einmal mehr, dass er sich auch fernab des Rampenlichts wohlfühlt.

Der Urlaub auf den Malediven ist für die beiden längst zur Tradition geworden. Seit 2019 reisen Thomas und Karina, die erst im vergangenen Sommer geheiratet haben, einmal im Jahr in ihr persönliches Winterparadies. 2024 war für die beiden ein besonders ereignisreiches Jahr, geprägt von privaten und beruflichen Umbrüchen. Nach ihrem Umzug nach München wird das neue Zuhause noch renoviert, und Gottschalks Buch "Ungefiltert" sorgte für viele Termine und öffentliche Auftritte. Anfang des Jahres feierte Karina zudem ihren Geburtstag – der perfekte Anlass, um für ein paar Tage den Stress hinter sich zu lassen.

Thomas Gottschalk, berühmt für seine schillernden Outfits in Wetten, dass..? und seine prägnanten, lockigen Haare, zeigt in diesen Tagen eine andere Seite von sich. Seit über vier Jahrzehnten begeistert er Millionen von Zuschauern mit seinen Shows und seiner humorvollen Art. Doch privat geht es bei dem Moderator ruhiger zu: Mit Karina genießt er das Leben und die gemeinsam gewonnenen Jahre, nachdem im Jahr 2019 seine Ehe mit Thea nach über 40 Jahren endete. Mit seiner jetzigen Partnerin findet er nicht nur Erholung, sondern auch tiefes Glück, das sie – wie so oft – zwischen Palmen, türkisblauem Wasser und endlosen Sandstränden zelebrieren.

Instagram / thereal.thomasgottschalk Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Mai 2024

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2022

