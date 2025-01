Arbeitet Justin Bieber an neuer Musik und einer Tournee?

Schon länger wird spekuliert, ob Justin Bieber (30) sich musikalisch zurückmeldet. In den vergangenen Jahren war es eher ruhig um den Popstar geworden. Jetzt scheinen sich die Hinweise zu verdichten, dass er an neuer Musik arbeitet – der Kanadier postet in seiner Instagram-Story erneut Bilder beim Musizieren. So zeigt er sich unter anderem am Keyboard und mit einer Gitarre. Heißt das etwa, dass Justin noch in diesem Jahr neue Songs veröffentlichen wird? Ganz unwahrscheinlich ist das nicht – immerhin liegt seine letzte Veröffentlichung bereits vier Jahre zurück.

Wenn Justin tatsächlich neue Musik produzieren sollte, ist auch der Weg zu einer neuen Tour nicht weit. Seine letzte Welttournee kündigte der frisch gebackene Papa vor etwa fünf Jahren an. Wegen der weltweiten Pandemie musste diese aber verschoben werden. 2022 sollte es dann endlich losgehen. Doch nach nur einem halben Jahr folgte der Abbruch: Der Kanadier musste die Tour aus gesundheitlichen Gründen auf Eis legen. Weil die Tickets aber gültig blieben, ist der Gedanke, dass Justin seine musikalische Reise um die Welt wieder aufnimmt, für viele Fans naheliegend.

In seiner beruflichen Pause widmete Justin sich vor allem einem: seiner Familie. Zusammen mit Ehefrau Hailey (28) baute er sich ein Leben abseits des Rampenlichts auf – was ihm auch sichtlich gutzutun scheint. Das Paar krönte seine Beziehung erst vor wenigen Monaten mit einem echten Highlight, als Baby Jack Blues das Licht der Welt erblickte. Obwohl der Wonneproppen sicher einiges im Leben der beiden verändert, soll vor allem der 30-Jährige sehr an der Vaterrolle gewachsen und aufgegangen sein. "Justin ist schon jetzt ein toller Vater", verriet ein Insider kurz nach der Geburt gegenüber People. Mit dem Jungen habe sich für ihn und Hailey ein großer Traum erfüllt, denn sie sollen sich schon lange Nachwuchs gewünscht haben.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

