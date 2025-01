Verdächtiger Clip: Deutet Justin Bieber Musik-Comeback an?

Bereitet Justin Bieber (30) etwa neue Musik vor? Seit 2021 ist es in der Hinsicht sehr still um den Popstar. Nach seinem letzten Album "Justice" kamen keine neuen Hits. Doch das könnte sich ändern, denn in seiner Instagram-Story postete Justin jetzt einen kurzen Video-Hinweis, der sicher einige Fans zum Spekulieren anregt. In dem Clip sitzt er zusammen mit seiner Frau Hailey (28) im Auto hinterm Steuer – zu sehen sind die beiden nur von hinten. Aber entscheidend ist, dass der frischgebackene Papa dazu zwei Emojis in seine Story packte: eine Videokamera und eine schreibende Hand. Damit könnte er andeuten, einen neuen Song und vielleicht dazu ein Musikvideo produzieren zu wollen.

Möglicherweise inspirierte die Vaterschaft Justin ja zu neuer Musik. In den vergangenen Jahren konzentrierte der gebürtige Kanadier sich nämlich hauptsächlich auf sich und seine Familie. In seiner Hailey fand er seine Seelenverwandte und im August krönte die Geburt von Baby Jack Blues ihr Eheglück. Nur wenige Monate danach zog es Justin tatsächlich zurück ins Tonstudio – den Beweis postete er im Netz. Auf gleich mehreren Fotos zeigte er sich an einem Keyboard und mit Mischpult. Die Fans waren sich sicher: Hier entstehen neue Songs. Unter dem Beitrag häuften sich Kommentare wie "Ein neues Album? Ich kann es kaum erwarten."

Bisher hat sich in die Richtung allerdings noch nicht viel getan. Im Oktober trat Justin lediglich als Überraschung bei einem Konzert des Rappers Don Toliver auf. Für das Publikum ein echtes Highlight. Als der 30-Jährige völlig unerwartet auf die Bühne kam und mit Don ihren gemeinsamen Song "Private Landing" performte, tobte die Menge vor Begeisterung. Auch Gattin Hailey war zur Unterstützung dabei und feierte den kurzen Auftritt ihres Liebsten ausgelassen. Einige Fans beobachteten das Model beim Tanzen auf der Tribüne.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf einem Boot

Getty Images Justin Bieber bei den Grammy Awards in Las Vegas 2022

