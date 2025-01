"Gleichgewichtsproblem": Leyla Lahouar leidet unter Tinnitus

Etwas macht Leyla Lahouar (28) derzeit das Leben schwer: Die Promi Big Brother-Gewinnerin wird seit einiger Zeit von einem Tinnitus begleitet, das heißt einem ständigen Ohrgeräusch, das sich durch Pfeifen, Brummen, Zischen oder Summen auszeichnet. Dieser Zustand schlägt massiv auf ihr Wohlbefinden – und wie sie jetzt in einer Instagram-Fragerunde preisgibt, scheinen ihr auch die Ärzte nicht helfen zu können. "Der Tinnitus ist noch da und ich habe dadurch auch Gleichgewichtsprobleme, das ist so schlimm. [...] Mir wurde gesagt, dass es dafür kein Mittel gibt und Infusion und Cortison zu spät sind und ich mich daran gewöhnen muss, aber ich will nicht", beklagt sich die einstige Bachelor-Lady.

In Hinblick auf die kommende Zeit könnten insbesondere die Gleichgewichtsprobleme ein großes Problem für Leyla darstellen: Sie gehört nämlich zum Cast der diesjährigen Let's Dance-Staffel und muss sich ab dem 21. Februar auf dem Tanzparkett beweisen. Eine Herausforderung, auf die sich die Dschungelcamp-Bekanntheit eigentlich ziemlich gefreut hatte. "Also für mich ist das eine sehr krasse Ehre, dort dabei zu sein. Ich muss gleich heulen, das ist so gut", erklärte sie begeistert, nachdem sie in einem Bericht von RTL von ihrem Verlobten Mike Heiter (32) und Jurorin Motsi Mabuse (43) mit ihrer Teilnahme überrascht worden war.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Leyla mit ihren Followern über gesundheitliche Wehwehchen spricht. Vor rund einem Monat berichtete sie in den sozialen Medien von einem Hautausschlag, der ihr Sorgen bereitete. "Irgendwas ist mit meiner Haut […]. Mein Rücken sieht genauso aus, der vordere Bereich auch", beschwerte sich die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin in ihrer Story und fügte hinzu: "Ich bin wirklich übertrieben unglücklich, weil mich das richtig, richtig traurig macht, dass das so aussieht und ich bekomme es auch irgendwie nicht weg und es wird gefühlt immer schlimmer."

ActionPress / AEDT Mike Heiter und Leyla Lahouar, Bunte New Faces Award Music 2024

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Dezember 2024

