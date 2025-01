Kerstin Ott geht radikalen Schritt bei Hass im Netz

Kerstin Ott (43), bekannt für ihren Mega-Hit "Die immer lacht", hat eine klare Entscheidung getroffen: Auf ihren Social-Media-Kanälen wird es keine Hasskommentare mehr geben. Die Sängerin, die auf Instagram 185.000 Follower zählt, hat die Kommentarfunktion deaktiviert. Im "Sonntagstalk" mit Bärbel Schäfer (61) erklärte sie, dass sie keine Plattform für negative Energien bieten möchte. "Ich wollte den Menschen auf meiner Plattform nicht die Möglichkeit geben, so viel Hate zu verbreiten", sagte sie. Gleichzeitig betonte sie, dass sie selbst durchaus mit Kritik umgehen könne, jedoch einfach einen positiveren Raum für ihre Fans schaffen wolle.

Die Kommentarfunktion war bis Mitte 2024 noch eingeschaltet, doch einige unerfreuliche Reaktionen haben Kerstin damals zum Umdenken gebracht. Besonders ein Beitrag, in dem sie darauf hinwies, was nicht in die Autogrammwünsche gehöre, sorgte bei einigen Fans für Unmut. Dort wurde ihr unfreundliches Verhalten vorgeworfen – das ließ sie jedoch nicht unkommentiert. Für die Sängerin sei es wichtig, authentisch zu bleiben, aber auch eine Grenze zu ziehen, wenn negativ gefärbte Bemerkungen überhandnehmen. Diese Entscheidung sei ihr letztlich leichtgefallen, erklärte sie im Gespräch.

Kerstin, die vor ihrer erfolgreichen Musikkarriere als Malerin und Lackiererin gearbeitet hatte, hat sich schnell in der Schlagerwelt etabliert: Bereits seit 2016 begeistert sie ihre Fans. Doch die Schattenseiten ihres Ruhms machen ihr genauso zu schaffen wie anderen Stars. Kerstin ist bekannt dafür, sich für Vielfalt und Akzeptanz einzusetzen – Themen, die sie nach eigener Aussage auch privat sehr beschäftigen. Mit ihrer Frau Karolina lebt sie ein bodenständiges Leben abseits vom Rampenlicht. Dabei legt sie großen Wert darauf, dass unbeschwerte Momente in ihrem Alltag nicht zu kurz kommen. "Ich treffe bewusste Entscheidungen, um gesund zu bleiben – in jeder Hinsicht", sagte sie dazu in einem früheren Interview.

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

