Mariah Carey beeindruckt in einem glitzernden Minikleid

Mariah Carey (55) startet stilvoll ins neue Jahr! Sie teilte am Dienstag auf Instagram eine Serie neuer Fotos, die sie in einem glitzernden Minikleid zeigen. Die Sängerin posierte in einem Aufzug und kombinierte das figurbetonte Outfit mit einem schwarzen, flauschigen Mantel. Ihre Haare fielen in elegant geschwungenen Locken über ihre Schultern, den Look rundete sie mit einer Sonnenbrille und einem strahlenden Lächeln ab. "Das neue Jahr kennt nur eine Richtung ... nach oben", schrieb Mariah unter die Bilder und verlieh ihrer positiven Einstellung für das neue Jahr Ausdruck.

Die Fans reagierten entzückt und kommentierten den Beitrag fleißig. "Du strahlst wie ein Engel, Mimi [Anm. d. Red.: Spitzname von Mariah]", "Absolut umwerfend und atemberaubend wie immer" oder "Du bist so atemberaubend, Mimi", schrieben beispielsweise drei begeisterte User. Viele Fans machten auch klar, wie sehr sie sich über ein neues Album von Mariah freuen würden: "Wir wollen ein neues Album, bitte!"

Zumindest in der Liebe scheint es bei der "Without You"-Interpretin derzeit gut zu laufen: Ende vergangenen Jahres wurde sie erneut mit dem Musiker Anderson .Paak gesichtet. Die beiden hielten Händchen, als sie nach einem gemeinsamen Abendessen das Restaurant Duemani in Aspen verließen. Laut den Berichten von TMZ soll Anderson außerdem während des Dinners Mariahs Hand geküsst haben.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, Janaur 2025

Getty Images Anderson .Paak, Musiker

