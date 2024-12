Mariah Carey tritt Romanzengerüchte mit Anderson .Paak los

Läuft da etwa was zwischen Mariah Carey (55) und Anderson .Paak? Neue Fotos, die TMZ vorliegen, lassen es zumindest vermuten. Auf den Schnappschüssen sehen die zwei nämlich ziemlich vertraut aus. Wie das Magazin berichtet, wurden die Bilder gemacht, als sich die Sängerin und der Musiker in einem Steakhaus im verschneiten Urlaubsort Aspen getroffen haben. Dabei setzten sie schon beim Eintreffen auf viel Körperkontakt: Der Produzent und die "Obsessed"-Sängerin sollen angeblich Händchen gehalten haben. Außerdem soll sich Mariah in den Arm von Anderson geschmiegt haben, als dieser sie in das Lokal leitete. Insider verneinen jedoch vehement gegenüber dem Magazin, dass die beiden eine Romanze miteinander haben – angeblich arbeiten sie nur zusammen.

Zeit und Gelegenheit hätte Anderson, Teil des dynamischen Musik-Duos Silk Sonic, ja: Im Januar dieses Jahres reichte der Musiker die Scheidung von seiner Frau ein. Die beiden waren über 13 Jahre miteinander verheiratet gewesen. In den gerichtlichen Dokumenten, die damals People vorlagen, hat der Sänger nicht angegeben, wann genau sich die beiden getrennt haben. Stattdessen fragte er nach einer sofortigen Scheidung und dem geteilten Sorgerecht für seine beiden Söhne, Soul Rasheed und Shine Tariq. Anderson bat das Gericht zudem darum, seiner Ex kein Ehegattenunterhalt zuzusprechen.

Über Mariahs Liebesleben ist aktuell nicht viel bekannt. Allerdings hat die Diva gerade auch alle Hände voll zu tun: Seitdem sie ihren Hit "All I Want for Christmas Is You" im Jahr 1994 veröffentlicht hat, ist die Weihnachtszeit für sie die geschäftigste Zeit des Jahres. Seit nun zwanzig Jahren steht der Song im Dezember regelmäßig in den Charts ganz oben und heimst der Musikerin unglaubliche Summen ein. Laut der New York Post verdient sie mit nur diesem einen Song jährlich rund drei Millionen Euro! Weil sie sich durch den Song ein Image als Weihnachtskönigin aufgebaut hat, veranstaltet sie außerdem immer wieder eine Christmas-Time-Tour im Dezember.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anderson .Paak bei der Met Gala 2022

Anzeige Anzeige

MEGA Mariah Carey, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige