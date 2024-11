Anfang 2025: "The Night Agent" Staffel zwei startet bald

Die erfolgreiche Serie "The Night Agent" kehrt endlich zurück: Nachdem die erste Staffel im März 2023 die Zuschauer begeisterte, steht nun fest, wann die zweite Staffel erscheint. Am Donnerstag, dem 23. Januar 2025, wird die Fortsetzung weltweit auf Netflix verfügbar sein, wie der Streaminggigant in einem kurzen Teaser verrät. Die neuen Episoden setzen erneut den FBI-Agenten Peter Sutherland, gespielt von Gabriel Basso, in den Fokus, der versucht, sich in einer gefährlichen Welt der Intrigen und Geheimnisse zu behaupten.

Der Showrunner Shawn Ryan verriet schon zuvor gegenüber TVLine, dass bereits der Feinschliff an den zehn Episoden der neuen Staffel erfolge. Die letzten Arbeiten an Ton, Musik und visuellen Effekten seien in vollem Gange. Neben Gabriel kehrt auch Luciane Buchanan als Rose Larkin zurück. Neu mit dabei sind unter anderem Amanda Warren als Catherine Weaver und Brittany Snow (38) als Alice. Auch der Schauspieler Michael Malarkey (41), bekannt aus Vampire Diaries, wird für frischen Wind in der Show sorgen und als Markus zu sehen sein.

"The Night Agent" baut auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk auf und gehört zu den "Top 10" der beliebtesten englischsprachigen Serien auf Netflix. Mit beeindruckenden 98 Millionen Views und 803 Millionen Stunden Watchtime hat die erste Staffel zahlreiche Fans weltweit in ihren Bann gezogen. Dieser Erfolg führte zur Bestätigung einer dritten Staffel – obwohl der Roman selbst keine Fortsetzungen bietet. Die Zuschauer können also darauf gespannt sein, wie sich die persönliche und berufliche Entwicklung von Peter Sutherland weiter entfalten wird.

