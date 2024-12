Skurril: Markus Söder hat einen Weihnachtssong aufgenommen

Er ist offenbar ein wahres Multitalent! Anlässlich der Weihnachtsfeiertage überrascht Markus Söder (57) seine Instagram-Fans mit einem Weihnachtssong. Das zeigt ein Video, in dem der Politiker mit großen Kopfhörern auf den Ohren in ein Mikrofon trällert. Zu der Aufnahme schreibt der Bayerische Ministerpräsident: "Wir leben in unsicheren Zeiten. Umso wichtiger und schöner ist Weihnachten. Ich wünsche allen ein frohes und friedliches Fest. PS: Ich bin ein Fan von Weihnachtsliedern. Mein liebstes könnt ihr hier hören. Hoffe, euch gefällt es."

Wirft man einen Blick in die Kommentarspalte, wird klar: Nicht allen gefällt, was sie sehen, beziehungsweise hören. Die Meinungen über Markus' musikalische Darbietung sind breit gefächert. "Der Typ findet doch wirklich immer noch eine Schublade unter der untersten Schublade", "Wann ins Dschungelcamp?" und "Deutsche Mariah Carey (55)", lauten nur drei von vielen weiteren spöttischen Kommentaren. Andere Social-Media-Nutzer finden Markus' Aktion überhaupt nicht lustig und ärgern sich: "Mir fehlen wirklich die Worte. Sie sind von Beruf Politiker und kein Influencer." Von einigen seiner Fans bekommt der 57-Jährige aber auch Zuspruch. So freut sich beispielsweise ein User: "Da zauberst du mir doch glatt am Weihnachtsmorgen ein Lächeln ins Gesicht."

Bereits im September sorgte Markus für gespaltene Meinungen seiner Follower. Der Familienvater teilte im Netz ein altes Jugendfoto von sich und erntete dafür prompt Gegenwind. "Maggus, das S steht für sexy", scherzte beispielsweise ein Nutzer. Ein weiterer schrieb: "Fremdscham pur." Markus scheint das allerdings nicht zu interessieren – er postet einfach fröhlich weiter und beschert seinen Fans damit Unterhaltung vom Feinsten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Markus Söder, Politiker

Anzeige Anzeige

Isntagram / markus.soeder Jugendfoto von Markus Söder

Anzeige Anzeige