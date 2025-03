Diese Gemeinsamkeiten haben Cathy Hummels und Markus Söder

Cathy Hummels (37) hat am Montag, 7. April, eine ganz besondere Aufgabe: Die Moderatorin und Influencerin trifft in München keinen Geringeren als den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (58). Im Rahmen eines einzigartigen Events interviewt Cathy den CSU-Politiker und lädt ihn direkt zu einer ungewöhnlichen Herausforderung ein. Unter dem Motto "Cathy kocht, Söder isst" will sie ihn mit ihren Kochkünsten begeistern. "Hoffentlich isst er mein Essen auch, nicht dass ich dann mit dem Hashtag #SöderIsstDasNICHT versehen werde", witzelte Cathy, die in der Vergangenheit wegen ihres Status als Spielerfrau mit Hass im Netz zu kämpfen hatte, vorab. Unterstützt wird sie dabei von der Journalistin und Bestseller-Autorin Nena Brockhaus, die sich an dem Abend ab 17.30 Uhr in der Kreszenz am Marias Platzl um die politischen Themen kümmert.

Doch worum geht es bei der Veranstaltung eigentlich? Cathy erklärte laut Bild, dass sie trotz der offensichtlichen Unterschiede zu Markus Söder durchaus Gemeinsamkeiten sehe. "Wir polarisieren beide. Uns verbindet außerdem die Liebe zu gutem Essen", so die Unternehmerin selbstbewusst. In der Münchener Location Kreszenz am Marias Platzl finden sich rund 120 geladene Gäste aus den Bereichen Unterhaltung, Medien und Wirtschaft ein, um diesem besonderen Duo zuzusehen. Neben einem spannenden Gespräch rund um Söders politische Ansichten und den Menschen hinter dem Amt wird Cathy vor allem darauf achten, ihn mit einem persönlichen Touch in Szene zu setzen – am Esstisch und während der kleinen Challenges des Abends.

Auf privater Ebene sorgt Cathy, die Mutter eines siebenjährigen Sohnes ist, in letzter Zeit immer wieder für Aufsehen: Rund drei Jahre nach ihrer Trennung von Fußball-Star Mats Hummels (36) gab die Moderatorin Ende Januar offen zu, wieder auf der Suche nach einem neuen Partner zu sein. "Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt auch so lange Zeit alleine war und auch Zeit hatte, mich auf mich zu konzentrieren – ich bin halt komplett bei mir. Und jetzt eben auch wieder bereit für eine neue Liebe", verriet die einstige Kampf der Realitystars-Moderatorin im Interview mit RTL. Cathy ist bekannt dafür, das Leben mit einer Prise Humor zu nehmen, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen – und nun auch nach neuer Liebe.

Anzeige Anzeige

Instagram / markus.soeder Markus Söder, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels in Dubai, Silvester 2024

Anzeige Anzeige