Kerstin Ott trainiert für Halbmarathon mit Beatrice Egli

Kerstin Ott (43), bekannt für Hits wie "Die immer lacht", hat große Pläne für 2025: Gemeinsam mit der Schlagersängerin Beatrice Egli (36) hat sie sich vorgenommen, einen Halbmarathon zu laufen. Bereits jetzt trainiere sie regelmäßig und lege dabei Strecken von sechs bis zwölf Kilometern zurück, wie sie im Interview mit Meine Schlagerwelt verriet. Auch wenn sie ihre aktuelle Laufgeschwindigkeit selbst als "nicht besonders gut" einschätzt, zeigt sich die Berlinerin stolz über ihre Fortschritte. "Ich bin auch froh, dass ich überhaupt loslaufe", scherzte Kerstin. Ihre anstehende sportliche Herausforderung ist jedoch nicht das Einzige, was sie derzeit beschäftigt: Ihr 2023 neu eingeführter Lebenswandel hält die Sängerin weiterhin auf Trab.

Die 43-Jährige, die vor rund zwei Jahren das Rauchen aufgegeben und ihren Lebensstil komplett umgekrempelt hat, lebt inzwischen vegan und versprüht viel Energie. Trotz des Wunschgedankens, sich "ein bisschen zu entspannen", kommt bei Kerstin auch in diesem Jahr die Arbeit nicht zu kurz. Ende 2025 steht ihre Tour auf dem Plan, für die sie jetzt Kraft tanken möchte. So plant die Künstlerin auch einige Urlaube. "Ich habe auf jeden Fall richtig Lust, auch mal ein bisschen Zeit mit Reisen zu verbringen", verriet sie im Interview. Was genau sie sehen möchte, bleibt ein Geheimnis, aber klar ist, dass Kerstin sich in den nächsten Monaten auf eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Freizeit freut.

Privates Glück und familiäre Nähe sind für Kerstin seit jeher wichtige Bestandteile eines erfüllten Lebens. Nachdem sie in West-Berlin geboren wurde, kam sie aufgrund gesundheitlicher Probleme ihrer Mutter und familiärer Schwierigkeiten im Alter von drei Jahren in ein Kinderheim. Dort, aber auch in einer ersten Pflegefamilie, in die sie mit sechs Jahren übergeben wurde, fühlte sie sich nie wirklich wohl, wie sie einst im Interview mit Bild verriet. Erst sieben Jahre später fand sie schließlich bei einer neuen Familie ein liebevolles Zuhause, das ihre emotionalen Wunden langsam heilen ließ. Heute lebt Kerstin mit ihrer Frau Karolina Köppen, ihren zwei Töchtern und einem Hund in Schleswig-Holstein.

Getty Images "Let's Dance"-Kandidatin Kerstin Ott

Instagram / kerstinott_official Karolina Köppen und Kerstin Ott

