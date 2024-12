Nicole Kidman will Kontakt zu ihren beiden großen Kindern

Nicole Kidman (57) versucht verzweifelt, die Beziehung zu ihren beiden ältesten Kindern wiederherzustellen, nachdem ihre geliebte Mutter Janelle im September verstarb. Die australische Schauspielerin zeigte sich am Boden zerstört, dass ihre Mutter nicht mehr die Gelegenheit hatte, sich mit ihren Enkelkindern Isabella (31) und Connor (29) zu versöhnen, die Nicole gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (62) adoptiert hat. Isabella und Connor leben seit der Scheidung im Jahr 2001 bei ihrem Vater in Los Angeles und haben seitdem kaum Kontakt zu ihrer Mutter.

Nach der Trennung blieben die Kinder bei Tom, der sie in der Gemeinschaft von Scientology aufzog. Isabella und Connor sind beide heute hochrangige Mitglieder der Sekte. Aufgrund von Nicoles angeblichem Status als "unterdrückerische Person" innerhalb der Organisation haben ihre beiden Kinder stets Abstand zu ihrer Mutter gehalten. Ein Insider verriet dem Magazin New Idea: "Der Verlust ihrer Mutter hat Nicole dazu gebracht, keine Zeit mehr zu vergeuden. Es schmerzte Janelle, dass sie und ihr Ehemann Antony von Isabella und Connor entfremdet waren."

Während Nicole nun versucht, wieder Kontakt zu ihren ältesten Kindern aufzunehmen, verbringt sie viel Zeit mit ihren beiden jüngeren Töchtern Sunday (16) und Faith (13), die sie zusammen mit ihrem Ehemann Keith Urban (57) hat. Nicoles Mutter Janelle verstarb nur wenige Stunden, bevor die Schauspielerin bei den Filmfestspielen in Venedig als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Babygirl" ausgezeichnet wurde. In einer von der Regisseurin Halina Reijn verlesenen Stellungnahme sagte Nicole: "Heute bin ich in Venedig angekommen, um kurz darauf zu erfahren, dass meine wunderschöne, mutige Mutter gerade verstorben ist. Ich bin schockiert und muss zu meiner Familie gehen, aber diese Auszeichnung ist für sie. Sie hat mich geformt, geleitet und gemacht. Mein Herz ist gebrochen. Wir lieben euch alle."

Getty Images Connor Cruise, Sohn von Tom Cruise und Nicole Kidman

Isabella Cruise in London

