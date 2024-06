Strahlend: Tom Cruise fliegt Helikopter mit seinem Sohn

Der berühmte Schauspieler Tom Cruise (61) ist dafür bekannt, ein Multitalent zu sein. Neben unzähligen Stunts, die er in seinen Filmen furchtlos ausführt, kann er auch einen Helikopter selbst fliegen. Doch warum alleine hoch in die Lüfte steigen, wenn man einen besonderen Gast an Bord begrüßen kann? So entschied er sich, seinen Sohn Connor Cruise (29) dieses Mal mitzunehmen. Am Freitag wurden die beiden im Zentrum von London zusammen auf einem Hubschrauberplatz gesehen! Paparazzi-Fotos zeigen, wie sie zusammen aus einem Helikopter steigen. Diesen steuerte natürlich der Mission: Impossible-Star persönlich.

Der US-Amerikaner erschien in bester Stimmung. Er strahlte über das ganze Gesicht und war sichtlich glücklich über den besonderen Ausflug. Der 61-Jährige kam lässig in Jeans und einem hellen Shirt, das einen Blick auf seine trainierten Arme ermöglichte. Connor – der Adoptivsohn von Tom und seiner Ex Nicole Kidman (57) - trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Dazu kombinierte er eine graue Stoffhose, eine Kappe sowie eine Sonnenbrille. Im Gegensatz zu seinem sichtlich überglücklichen Vater war sein Gesichtsausdruck eher entspannt und ruhig. Berichten zufolge gesellten sich zu dem Vater-Sohn-Duo auch noch einige andere, nicht näher benannte Gäste.

Der Cruise-Familientag fand eine Woche nach dem Highschool-Abschluss seiner Tochter Suri Cruise (18) statt. Dieses wichtige Ereignis im Leben seines Kindes mit Katie Holmes (45) verpasste der Actionstar jedoch. Einen Tag danach wurde er hingegen feiernd im VIP-Bereich von Taylor Swifts (34) "The Eras Tour" in London gesichtet, zu der zahlreiche Fans und weitere Stars anwesend waren. Wirklich überraschend ist das Fernbleiben ihres Vaters an diesem wichtigen Tag allerdings nicht. Seit mehreren Jahren entfremden sich die beiden aufgrund ihrer verschiedenen Ansichten in Bezug auf Scientology.

Backgrid / ActionPress Connor Cruise auf dem Heliport in London, Juni 2024

LRNYC / MEGA Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

