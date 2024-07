Suri Cruise hat keinen Kontakt zu ihren Halbgeschwistern

Suri Cruise (18) hat jeglichen Kontakt zu ihren Halbgeschwistern Connor (29) und Isabella (31) abgebrochen, wie Insider berichten. Die Tochter von Tom Cruise (62) und Katie Holmes (45) hat sich demnach in den vergangenen Jahren mehrfach den Annäherungsversuchen ihrer Geschwister verweigert: "Sie hatten seit einem Jahrzehnt keinen Kontakt mehr und dafür gibt es mehrere Gründe", erklärt die Quelle gegenüber Daily Mail. Einer der Gründe sei die Verbindung von Tom und seinen Adoptivkindern zur Scientology-Kirche. "Zweitens sind Connor und Isabella etwas eifersüchtig auf Suri, weil sie Toms biologisches Kind ist", meint der Insider.

Dass die beiden Adoptivkinder des "Top Gun"-Stars auch mit dem Rest der Familie im Bruch sind, scheint ihnen selbst auch nicht zu gefallen. Denn zu ihrer Mutter Nicole Kidman (57) ist das Verhältnis ebenfalls angespannt: "Sie sind dankbar, dass sie adoptiert wurden, aber da sie keine Beziehung zu ihrer Mutter, ihrer Familie, Suri und dem ganzen Umfeld haben, fühlen sie sich ausgegrenzt", erläutert die Quelle weiter. Früher haben sich vor allem Suri und Connor noch nahegestanden, aber das ist mittlerweile auch Geschichte.

Die Beziehung von Tom zu seinen Adoptivkindern ist hingegen eng geblieben. Isabella und Connor, die während Toms Ehe mit Nicole in den 1990er-Jahren adoptiert wurden, wählten nach ihrer Scheidung 2001, bei ihrem Vater zu leben. Durch ihre tiefe Verankerung in der Scientology-Kirche distanzierten sie sich von ihrer Mutter, was zu öffentlichen Spekulationen über ein mögliches Zerwürfnis führte. Suri hingegen hat zu ihrem Vater seit Jahren keinen Kontakt mehr und hat erst kürzlich den Wunsch geäußert, ihren Nachnamen in Noelle zu ändern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Connor, Isabella und Tom Cruise, 1996

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zur Beziehung zwischen Suri Cruise und ihren Halbgeschwistern? Es ist traurig, dass sie keinen Kontakt haben. Ich kann Suris Gründe verstehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de