Nicole Kidmans Kinder stehen ihr nach Tod ihrer Mutter bei

Für Nicole Kidman (57) endeten die Filmfestspiele von Venedig ganz überraschend und abrupt – und das aus einem traurigen Grund. Die Schauspielerin musste kurz vor der Verleihung abreisen, weil ihre Mutter Janelle Ann Kidman verstarb. In dieser schweren Zeit bekommt Nicole vor allem von ihren Familienangehörigen Rückhalt. Auch ihre Adoptivkinder Isabella (31) und Connor (29), die sie gemeinsam mit Ex-Partner Tom Cruise (62) adoptierte, ließen ihrer Mutter eine liebevolle Nachricht zukommen, wie nun Woman's Day berichtete. Und das, obwohl sich die drei in der vergangenen Zeit ziemlich entfremdet und sogar ganz den Kontakt abgebrochen haben sollen. Doch Nicole soll sehr froh darüber gewesen sein, von den beiden zu hören. "Das Herzerwärmendste für Nicole war es, eine gemeinsame Nachricht von Bella und Connor zu bekommen, von denen sie schon sehr lange nichts mehr gehört hat", verriet der Insider.

Die Quelle betonte zu dem, dass die Umstände der Kontaktaufnahme die Familienverhältnisse noch einmal dramatischer wirken lässt. "Es ist irgendwie traurig, dass es einen so tragischen Moment brauchte, um sie [Bella und Connor] zurück in ihr Leben zu holen, aber sie [Nicole] weiß, dass es ihre Mutter sehr glücklich machen würde, wenn ihr Tod ihre entfremdeten Enkelkinder zurück in die Familie bringt", erklärte der Insider. Zudem soll Nicole sogar bereit sein, sich eine Auszeit von ihrer Karriere zu nehmen, um die Beziehung zu Bella und Connor wiederaufzubauen.

Nicole, Bella und Connor wurden das letzte Mal im Jahr 2007 gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Über ihre Adoptivkinder spricht der "Big Little Lies"-Star so gut wie nie. Gerüchten zufolge liegt der Grund für das zerrüttete Verhältniss in ihrer Glaubensrichtung: Bella und Connor sollen nämlich aktive Mitglieder der Organisation Scientology sein, genauso wie ihr Adoptivvater Tom. Mit ihrem jetzigen Ehemann Keith Urban (56) bekam Nicole noch zwei weitere Töchter.

Getty Images Nicole Kidman und ihre Mutter im Jahr 2004

Instagram / officialdbrooks55 Tom Cruise, Connor Cruise, Isabella Cruise und Derrick Brooks auf einem Gruppenfoto im Dezember 2023

