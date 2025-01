So gut verstehen sich Taylor Swift und Katy Perry heutzutage

Katy Perry (40) und Taylor Swift (35) lagen lange Zeit im Clinch. Mittlerweile scheinen sie ihre alte Fehde aber endgültig hinter sich gelassen zu haben, was ein Clip im Netz unterstreicht. In einem TikTok-Video für die britische Radioshow Capital berichtete Katy, dass sie im Februar 2024 Taylors "Eras Tour" in Sydney besucht habe. Nach einem eigenen Auftritt in Australien habe sie einen freien Tag genutzt, um extra zu Taylors Konzert zu reisen. "Ich war so aufgeregt", erinnerte sich die Sängerin. "Es ist wie eine große, süße Gemeinschaft", schwärmte Katy von der besonderen Stimmung auf Taylors Konzert.

Die beiden Musikerinnen waren einst enge Freundinnen gewesen, bevor Konflikte um berufliche Entscheidungen 2014 zu Spannungen führten. Taylor erklärte damals gegenüber dem Rolling Stone, Katy habe während ihrer Welttournee mehrere ihrer Tänzer abgeworben, was zu einem Bruch geführt habe. "Sie hat etwas so Schreckliches gemacht. Es ging nicht einmal um einen Mann, sondern um Business", sagte Taylor damals. Nach Jahren gegenseitigen Ausweichens versöhnten sich die Popstars schließlich im Jahr 2018. Katy erschien unerwartet in Taylors Musikvideo zu "You Need to Calm Down", ein Symbol für ihre wiedergewonnene Freundschaft.

Doch nicht nur musikalisch haben die beiden eine Verbindung, auch privat haben sie sich seitdem immer wieder unterstützt. Als Katy 2020 mit ihrem Partner Orlando Bloom (48) ihre Tochter Daisy willkommen hieß, schickte Taylor der frischgebackenen Mama eine selbst gemachte Babydecke. Heute scheinen die beiden Frauen wieder gefestigter denn je in ihrer Freundschaft.

Getty Images Katy Perry und Taylor Swift im Januar 2010

Getty Images Katy Perry, Sängerin, 2024

