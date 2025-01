Ice-T und Familie lieben Horrorfilme und gruselige Serien

Bei Ice-T (66) zu Hause scheint jeden Tag Halloween zu sein. Wie der Rapper und Schauspieler jetzt gegenüber Us Weekly verriet, sind alle Familienmitglieder große Fans von Horrorfilmen. Besonders die "Terrifier"-Reihe hat es ihnen angetan. So sehr, dass seine 9-jährige Tochter Chanel und auch Ice-T selbst sich im letzten Jahr für Halloween als gruselige Clowns verkleideten, inspiriert von Charakteren der Serie. Seine Frau Coco Austin (45) teilte stolz Fotos der Kostüme auf Instagram. Auch musikalisch hat Ice-T eine klare Vorliebe: Die Delfonics, eine Soul-Gruppe aus den 1960er und 1970er Jahren, begleiten ihn durch seinen Alltag. "Das versetzt mich zurück in meine Jugend", schwärmte er.

Doch Ice-Ts Interessen gehen weit über Film und Musik hinaus. Besonders angetan hat es ihm die Serie "American Greed", die sich mit Wirtschaftskriminalität beschäftigt. "Es geht um gierige Menschen, die Geld von Rentnern stehlen", erklärte er. Trotz seiner vielfältigen Hobbys bleibt Ice-T beruflich äußerst engagiert und steht seit 24 Jahren für die Erfolgsserie "Law & Order: SVU" vor der Kamera. Mit seiner ikonischen Rolle als Sergeant Odafin "Fin" Tutuola ist er längst ein Fanliebling. "Ich sehe keinen Grund, warum die Serie nicht 30 Staffeln erreichen sollte", sagte er optimistisch. Er betonte, dass vor allem die Serienhauptdarstellerin Mariska Hargitay (61) eine entscheidende Rolle bei der Fortführung der Serie spiele und fügte hinzu: "Ich denke, die Show wird laufen, solange Mariska die Show machen möchte. Es ist ihre Show."

Privat scheint Ice-Ts Leben mindestens genauso aufregend zu sein wie sein Berufsleben. Gemeinsam mit seiner Frau Coco und Tochter Chanel lebt er augenscheinlich ein Leben voller kunstvoll inszenierter Halloween-Momente und nostalgischer Musik. Ice-T, heute als seriöser Schauspieler bekannt, durchlebte früher eine bewegte Karriere als Gangsta-Rap-Pionier. Seinen Durchbruch erlebte er in den 1980er und 1990er Jahren, bevor er mit "Law & Order: SVU" eine neue Richtung einschlug. Zu seiner Familie scheint er eine besondere Bindung zu haben, und vor allem Tochter Chanel steht im Mittelpunkt seiner Erzählungen. "Ich bin wirklich glücklich", resümierte Ice-T bereits in früheren Interviews – und daran hat sich offensichtlich bis heute nichts verändert.

Instagram / coco Coco Austin und Ice-T zusammen mit ihrer Tochter Chanel

Instagram / babychanelnicole Ice-T und seine Tochter Chanel im Juni 2022

