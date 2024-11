So groß feierten Coco und Ice-T Tochter Chanels Geburtstag

Rapper Ice-T (66) und Coco Austin (45) haben am Donnerstag den 9. Geburtstag ihrer Tochter Chanel Nicole (9) gefeiert. Anlässlich des Feiertags Thanksgiving kamen Familie und Freunde in VinciTorio's Restaurant in Tempe, Arizona, zusammen, um mit der Kleinen zu feiern. Via Instagram teilten die stolzen Eltern ein paar Einblicke in diesen besonderen Tag. Neben einer bunten Torte waren auch Chanels Geschwister Tracy Jr. und LeTesha sowie Cocos Schwester Kristy und ihre Mutter Tina dabei.

Der Geburtstag von Chanel wurde von zahlreichen herzlichen Worten und Glückwünschen begleitet. Besonders gerührt zeigte sich ihre Mutter Coco und erinnerte sich an den besonderen Tag, als sie ihre Tochter zur Welt brachte. "Mein bestes Geschenk und das Licht meines Lebens", schrieb sie voller Stolz. Auch Chanels großer Bruder Tracy äußerte sich liebevoll: "Du bist die beste kleine Schwester der Welt." Die Feierlichkeiten umfassten nicht nur eine beeindruckende Geburtstagstorte, sondern auch besondere Geschenke, zu denen ein humorvolles "Ramen-Nudeldecken"-Geschenk gehörte, das Chanel ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Ice-T und Coco, die seit ihrer Hochzeit im Jahr 2002 eine feste Einheit bilden, haben mit Chanel ihre einzige gemeinsame Tochter. Ihre Erfahrungen als Eltern sind nicht frei von Herausforderungen, da Coco in der Vergangenheit für einige ihrer Erziehungsmethoden öffentlich kritisiert wurde. Trotz der Kritik stehen die beiden hinter ihren Entscheidungen und unterstreichen die Normalität jeder Familie. Coco, die auch als Model bekannt ist, und Ice-T legen besonderen Wert darauf, lebensfrohe Erinnerungen wie diese Geburtstagsfeier mit Chanel zu schaffen, um ihr eine glückliche Kindheit zu ermöglichen.

Getty Images Coco Austin, Chanel Nicole und Ice-T im September 2023

Instagram / coco Coco Austin und ihre Tochter Chanel im Oktober 2024

