24 Jahre Ehe: Ice-T und seine Frau Coco feiern Hochzeitstag

24 Jahre Ehe sind eine lange Zeit – Rapper Ice-T (66) und Model Coco Austin (45) lassen sich das allerdings überhaupt nicht anmerken. Zu Ehren ihres beeindruckenden Jubiläums wendet sich Coco nun über ihren Instagram-Account an ihren Partner. "Alles Gute zum Jahrestag an die Liebe meines Lebens! Mein Herz, meine Seele, mein Ein und Alles! Ich liebe dich", widmet sie ihm rührende Worte. Die Bilder, die sie dazu postet, sind allerdings alles andere als süß: In einem hautengen, bedruckten Kleid und roten High Heels sitzt sie auf dem Schoß ihres Mannes und guckt lasziv in die Kamera. Ice-T hat eine Hand auf den Hintern seiner Frau gelegt und lächelt zufrieden.

Er selbst kommentiert die Fotos auch und schreibt: "Ich liebe dich, Baby!" Dahinter setzt er ein rotes Herz. Weil an dem Law & Order-Star aber auch ein kleiner Romantiker verloren gegangen ist, teilt er außerdem ein paar Bilder der beiden auf seinem eigenen Account! Dabei scheint es sich um Schnappschüsse aus den vergangenen zwei Jahrzehnten zu handeln: Eines der Bilder zeigt Ice-T in einem kanariengelben Anzug – er wirkt einige Jährchen jünger als er heute ist. Neben ihm posiert Coco in einem extrem tief ausgeschnittenen Minikleid. Zu den Fotos schreibt der Schauspieler: "Heute ist unser 24. Jahrestag. Und ja ... bei uns ist immer noch alles sexy."

Doch wie genau schaffen die beiden es überhaupt, auch nach so vielen Jahren noch wie frisch verliebt zu sein? Gegenüber E! News hat das Paar sein Geheimnis gelüftet: Die körperliche Nähe steht bei ihnen ganz oben. Die beiden Turteltauben haben dreimal die Woche Sex! Doch das ist nicht alles: Sie gehen auch sehr viel miteinander aus, putzen sich füreinander heraus und machen sich schick. "Wenn das Feuer erlischt und man sich nicht mehr zueinander hingezogen fühlt, muss man das sehr schnell angehen, denn es ist etwas, das notwendig ist", erzählte Ice-T gegenüber dem Magazin.

Getty Images Coco Austin und Ice-T im November 2023

Getty Images Coco Austin und Ice-T, MTV Video Music Awards 2019

