Ice-T und Coco Austins Tochter (7) schläft noch im Ehebett!

Ice-T (65) hat eine ganz besondere Bindung zu seiner jüngsten Tochter. Seit 2002 ist der Rapper mit Coco Austin (44) zusammen. Im November 2015 brachte seine Frau ihre gemeinsame Tochter Chanel Nicole (7) zur Welt. Aus vorherigen Liaisons hat der Musiker bereits seine Tochter Letesha (47) und einen 31-jährigen Sohn namens Tracy. Doch die Beziehung zu seiner Jüngsten ist für Ice-T etwas ganz anderes.

"Ich bin so viel mehr mit ihr verbunden als mit meinen anderen Kindern", erklärt er im Podcast "That Moment with Daymond John" über Chanel. In der Kindheit seiner älteren Kids sei Ice-T "abgelenkt" gewesen – jetzt mache er aber alles richtig und fühle sich wohl. Während Cocos Schwangerschaft sei der Künstler stets an ihrer Seite gewesen und habe sie in die Klinik begleitet. Die drei sind längst ein eingeschweißtes Team: "Chanel schläft immer noch bei uns im Bett", plaudert er aus.

Mit 58 Jahren noch einmal Vater zu werden, habe sein Leben verändert und sei "eine wunderbare Sache". "Es hat mich dazu gebracht, für immer leben zu wollen. Es hat mich dazu gebracht, mir neue Ziele zu setzen. Es ist das beste Geschenk, das ich je bekommen konnte", schwärmt Ice-T von seinem späten Vaterglück.

Anzeige

Instagram / coco Coco Austin, Ice-T und ihre Tochter Chanel, April 2023

Anzeige

Instagram / babychanelnicole Coco Austin und Ice-T und Chanel, 2015

Anzeige

Instagram / babychanelnicole Ice-T und seine Tochter Chanel im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de