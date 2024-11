So halten Coco Austin und Rapper Ice-T ihre Liebe frisch

Coco Austin (45) und Ice-T (66), die seit über 20 Jahren verheiratet sind, sprachen in einem Interview offen über ihr Liebesleben. Die beiden sind der Meinung, dass ein gesundes Sexleben der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe ist. In einem Gespräch mit E!News im November 2024 verriet Coco: "Ich würde sagen, gut und gesund ist es, wenn man dreimal die Woche Sex hat. Nach 23 Jahren ist das ziemlich gut. Man muss es einfach aufrechterhalten." Scheinbar ist ihnen die körperliche Nähe auch nach so vielen Jahren immer noch sehr wichtig.

Coco erzählte, dass sie und Ice-T gerne gemeinsame Abende verbringen und sich füreinander herausputzen würden. "Wir machen viele Date Nights, gehen zum Abendessen, ziehen uns füreinander hübsch an, und er sucht aus, was ich tragen soll", berichtete sie weiter. Auch im Schlafzimmer würden sie die Dinge spannend halten, indem sie verschiedene Fantasien ausleben, einschließlich dem Tragen von Masken. Für Ice-T ist die Leidenschaft in der Beziehung unerlässlich: "Wenn das Feuer erlischt und man sich nicht mehr zueinander hingezogen fühlt, muss man das sehr schnell angehen, denn es ist etwas, das notwendig ist", erklärte er.

Der Rapper und Coco gaben sich im Januar 2002 das Jawort, nachdem sie sich bei einem Videodreh kennen und lieben lernten. 2015 krönte ihre Tochter Chanel ihr Familienglück. Das Paar betont regelmäßig, dass Teamarbeit das Fundament ihrer Beziehung bildet. "Ich glaube, Coco und ich sind Teamkollegen", sagte Ice-T. "Wir müssen ein Team sein, keine Gegner. Ich schätze, was sie für mich tut, und ich denke, es ist umgekehrt genauso. Wir respektieren einander." Während ihrer Schwangerschaft 2015 erzählte Coco, dass sie sich mehr denn je nach Nähe sehnte: "In meiner Schwangerschaft möchte ich die ganze Zeit berührt werden. Das bringt die Hormone in Schwung", gab sie gegenüber HuffPost Live zu. Ice-T scherzte damals: "Wenn die Tür zuschlägt oder der Wind weht, wird sie horny." Für das Paar scheint Intimität also das i-Tüpfelchen ihrer Beziehung zu sein.

Getty Images Coco Austin und Ice-T, MTV Video Music Awards 2019

Getty Images Coco Austin, Chanel Nicole und Ice-T im September 2023

