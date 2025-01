Katie Price reist für kosmetische Korrekturen in die Türkei

Katie Price (46), die seit Jahren für ihre Liebe zu Schönheitsoperationen bekannt ist, hat sich nach eigenen Angaben für einige kosmetische Eingriffe in die Türkei begeben. Die 46-Jährige teilte in einer Instagram-Story mit, dass sie "ein paar kleine Anpassungen" an ihrem Aussehen vornehmen lassen wolle. Zu den geplanten Eingriffen gehören ein Augenlifting und das Anlegen ihrer Ohren – beides im Rahmen ihrer mittlerweile sechsten Gesichtsstraffung, die Berichten zufolge rund 11.800 Euro gekostet haben soll.

Begleitet wurde Katie auf ihrer Reise laut Daily Mail von ihrem Freund JJ Slater. Auf Instagram zeigte sie sich in einem auffälligen, komplett blauen Outfit auf dem Weg nach Istanbul. In einer Klinik angekommen, informierte Katie ihre Follower über ihre Pläne und gab sich vor der Prozedur sichtlich gelassen. "Ich hasse Nadeln, aber jetzt kann ich mich entspannen", so Katie in einem Video vor der Operation. Zusätzlich sprach sie über ihr kürzlich stark reduziertes Körpergewicht, das bei ihren Fans bereits für Besorgnis gesorgt hatte. Katie stellte klar, dass ihre Gewichtsabnahme nichts mit Injektionen wie Ozempic zu tun habe. Vielmehr sei sie nach Jahren des gesundheitlichen Stillstands, unter anderem bedingt durch eine Fußverletzung und mehrere erfolglose Versuche künstlicher Befruchtung, wieder zu ihrem natürlichen Gewicht zurückgekehrt.

Die fünffache Mutter ist seit Jahren für ihre Leidenschaft für kosmetische Eingriffe bekannt. Auf Social Media scherzt sie oft über ihre Transformation, zuletzt sogar mit einem Augenzwinkern in Richtung "Bratz-Puppen". Trotz Kritik ist Katie offen für weitere Eingriffe und kündigte an, bald "Bum Filler" einsetzen zu lassen, da sie mit der aktuellen Form ihres Pos unzufrieden ist.

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2025

Snapchat / katie-pricey Katie Price nach einer Operation

