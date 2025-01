Nach Abnahme: Katie Price plant weitere Filler in ihrem Po

Katie Price (46) hat die nächste Baustelle an ihrem Körper entdeckt. In einem Video, das die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story teilte, zog sie ihre Jogginghose herunter und präsentierte ihren "schlaffen" Po, wie sie ihn selbst nannte. Dabei erklärte die Britin, dass sie sich bald einem Po-Filler-Eingriff unterziehen werde, um ihrem Hinterteil wieder Fülle zu verleihen. "Ich habe so viel Gewicht verloren, dass mein Po jetzt flach ist. Ich muss mir jetzt hier den Hintern auffüllen lassen. Ich kann es kaum erwarten", sagte die fünffache Mutter und markierte ihre Beauty-Klinik des Vertrauens.

Schon zuvor sorgte diese Art von Eingriff bei der 46-Jährigen für Komplikationen: Bei einer Live-Podcast-Show im November 2023 verriet Katie dem Publikum, dass sie Injektionen in ihr Hinterteil bekommen habe, es jedoch nicht so gelaufen sei wie geplant. "Wenn ihr ein Pflaster auf meinem Hintern seht, dann liegt das daran, dass ich neulich Po-Filler bekommen habe und die ist undicht, also ist es so, wie es ist", sagte sie laut The Sun. Doch trotz dieser Erfahrung schreckt das OnlyFans-Model offenbar nicht vor einem weiteren Besuch beim Beauty-Doc zurück, um ihren Po zu vergrößern.

Katies Obsession mit Schönheitsoperationen ist kein Geheimnis: Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Eingriffe vornehmen lassen, darunter allein 17 Brust-OPs und sechs Facelifts. Angeblich soll sie insgesamt fast 600.000 Euro für ihre Transformationen ausgegeben haben, um wie ihr Schönheitsideal – eine Bratz-Puppe – auszusehen. "Es ist mein Körper, und ich mache, was ich will", betonte sie gegenüber MailOnline. Trotz Kritik aus der Öffentlichkeit und besorgter Kommentare zu ihrem schlanken Körperbau zeigt sich Katie unbeeindruckt und verspürt offenbar keine Absicht, ihre OP-Reise bald zu beenden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Oktober 2024

Anzeige Anzeige