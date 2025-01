Unterzieht sich Katie Price etwa einem weiteren Facelift?

Katie Price (46) sorgt mal wieder für Schlagzeilen: Ihrer Snapchat-Story nach zu urteilen, unterzog sich die Reality-TV-Bekanntheit einer weiteren Schönheitsoperation. Während sie nicht preisgab, um welche Art von Eingriff es sich handelte, veröffentlichte sie eine Reihe von Schnappschüssen, die sie mit geschwollenem Gesicht und Bandagen zeigten. Ob es sich hierbei um alte Fotos ihrer vergangenen Operationen oder um neue Bilder handelt, ist unklar – es ist jedoch trotzdem anzunehmen, dass das Model erneut ein Facelift durchführen ließ. Kurz davor berichtete sie: "Nur um euch alle zu informieren, ich gehe jetzt runter zu meiner Operation. Ganz ruhig und gelassen."

Dabei ist der letzte Eingriff der ehemaligen "I'm A Celebrity"-Teilnehmerin gar nicht so lange her. Erst im vergangenen Monat präsentierte sie das Ergebnis ihrer letzten Operation, bei der sie die ihrer Meinung nach abstehenden Ohren korrigieren ließ. Auf Bildern, die Mirror vorliegen, befand sich Katie auf dem Weg zu einem Bräunungssalon und stellte dabei stolz ihr jüngst geliftetes Gesicht zur Schau. Sie scheint aber immer noch nicht zu 100 Prozent zufrieden zu sein – weshalb sich die 46-Jährige am Freitag auf den Weg in eine Klinik in der Türkei machte.

Katie ist in Sachen Schönheitsoperationen aber mittlerweile ein alter Hase: Sie ist bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten für ihre Vorliebe für plastische Chirurgie bekannt. Die fünffache Mutter gab aber im Dezember während eines Interviews mit Closer zu, dass sie möglicherweise eine Therapie benötigt, um ihre Neigung in den Griff zu bekommen. "Ich würde nicht sagen, dass ich eine Körperdysmorphie habe, aber es gibt offensichtlich etwas Tieferliegendes, weshalb ich das Bedürfnis habe, mich operieren zu lassen", gestand sie ehrlich.

Snapchat / katie-pricey Katie Price nach einer Operation

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2025

