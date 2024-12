Katie Price hat das "Bedürfnis" nach weiteren Schönheits-OPs

Katie Price (46) plant weitere Schönheitsoperationen. Die Reality-TV-Darstellerin ist bekannt für ihre zahlreichen Eingriffe, darunter ihre 17. Brustvergrößerung Anfang des Jahres. Doch das war noch nicht alles. Trotz finanzieller Schwierigkeiten war sie diesen September in die Türkei gereist, um sich einem Facelifting zu unterziehen. Laut Closer beklagt Katie nach dem Eingriff nun, dass ihre Ohren abstehen, und möchte diese nun wieder korrigieren lassen. Darüber hinaus plant sie, ihre Brüste erneut verkleinern zu lassen.

In einem Interview mit dem Magazin gestand Katie jetzt, dass sie möglicherweise eine Therapie benötige, um ihre Neigung zu Schönheitsoperationen in den Griff zu bekommen. "Ich würde nicht sagen, dass ich eine Körperdysmorphie habe, aber es gibt offensichtlich etwas Tieferliegendes, weshalb ich das Bedürfnis habe, mich operieren zu lassen", erklärte sie offen. Die fünffache Mutter betonte jedoch, dass sie mit 46 Jahren eben auch das Recht habe, mit ihrem Aussehen zu machen, was sie möchte. Während sie sich im Laufe ihrer Modelkarriere lediglich die Brüste habe machen lassen, sei sie jetzt bereit, weitere Änderungen an sich vorzunehmen. "Wenn ich etwas sehe, das ich ändern möchte, dann lasse ich es glücklich operieren", sagte sie. Diese Einstellung kommt nicht bei jedem gut an. Vor allem ihre Mutter ist von ihren vielen Eingriffen alles andere als begeistert: "Ich fand Katies Schönheitsoperationen immer schon lächerlich. Ihre Brüste sind größer als ihr Kopf, um Himmels willen!", sagte Katies Mama Amy einst in einem Interview mit The Guardian.

Katie wurde als Teenager unter dem Namen "Jordan" berühmt, als sie 1996 auf Seite 3 der Zeitung The Sun erschien. Seitdem hat sie in verschiedenen Reality-TV-Shows mitgewirkt und erlangte weitere Bekanntheit durch ihre Ehe mit Popsänger Peter Andre (51), den sie 2004 in der britischen Version des Dschungelcamp kennenlernte. Die beiden haben gemeinsam die Kinder Junior (19) und Princess (17), trennten sich jedoch 2009. Katie hat zudem Sohn Harvey (22) aus einer Beziehung mit dem ehemaligen Fußballprofi Dwight Yorke (53) und die jüngsten Kinder Jett (11) und Bunny (10) mit Ex-Mann Kieran Hayler (37).

Instagram / katieprice Katie Price im November 2024

Instagram / katieprice Junior Andre, Katie Price und Princess Andre vor knapp 10 Jahren

