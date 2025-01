Verlobt? Dschungelcamp-Maurice verrät seine Zukunftswünsche

Ist das etwa ein weiterer Hinweis auf eine mögliche Verlobung von Maurice Dziwak (26) und seiner Partnerin Leandra? In der zweiten Folge des Dschungelcamps sprach der Realitystar mit Lilly Becker (48) über seine Freundin und plauderte aus, dass er Leandra innerhalb der nächsten elf Monate das Jawort geben will. "Du bist verheiratet?", fragte Boris Beckers (57) Ex, woraufhin Maurice mit einem breiten Lächeln ausplauderte: "Nee, noch nicht, aber ich möchte dieses Jahr." Heißt das also, dass die beiden schon verlobt sind?

Über seine Leandra zu reden, erhellte Maurices Stimmung sichtlich. Lilly wollte wissen, wie sich die beiden kennengelernt haben. "Wir waren an der Königsallee in Düsseldorf und sie ist mit ihren Mädels gelaufen. [...] Dann hab ich sie angesprochen und dann haben wir über eine App geschrieben. Dann war das ein ziemlich spontanes Treffen. [...] War schon schön", erinnerte sich der frischgebackene Papa zurück und schwärmte: "Ich habe die Mutter meines Kindes getroffen. Sie erfüllt und ergänzt mich, das war relativ schnell klar."



Bereits vor wenigen Tagen verplapperte sich die Mutter des 26-Jährigen und brachte damit die Gerüchteküche zum Brodeln. In einem Gespräch mit RTL quatschte Mamsel, wie Maurice seine Mama Anja liebevoll nennt, über die Dschungelbegleitung ihres Sohnes, die sie selbst ist. Seine Partnerin Leandra bleibt zu Hause. "Klar, er ist zwiegespalten, seine Lebensgefährtin – oder besser gesagt Verlobte – zurückzulassen", schilderte sie. Viele Fans dürften über die Bezeichnung "Verlobte" gestolpert sein, denn immerhin haben Maurice und Leandra selbst noch nicht bestätigt, dass sie verlobt sind.

RTL Maurice Dziwak und Lilly Becker, Teilnehmer des Dschungelcamps 2025

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seiner schwangeren Freundin Leandra

