Dann läuft "It Ends with Us" auf Netflix

Lange haben Fans der Bestsellerautorin Colleen Hoover darauf gewartet, jetzt ist es endlich so weit: Der Film It Ends with Us, basierend auf dem gleichnamigen Roman, wird laut Kino.de ab dem 17. Februar 2025 auch auf Netflix in Deutschland verfügbar sein. Die Verfilmung, die bereits in den USA große Erfolge feierte, war vor Kurzem im Kino zu sehen und ist aktuell digital bei Amazon Prime Video als Kauf- oder Leihversion erhältlich. Wer geduldig ist, kann aber das Streamingabo auf Netflix abwarten, um das bewegende Drama zu Hause auf der Couch zu erleben.

Die Romanverfilmung erzählt eine emotionale Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit basiert und sich mit komplizierten, schwer verdaulichen Themen wie häuslicher Gewalt und emotionaler Manipulation auseinandersetzt. Bereits zum Kinostart erregte der Film große Aufmerksamkeit und wurde von vielen Fans als eine der besten Adaptionen der Werke der Autorin gefeiert. Mit den Hauptfiguren, gespielt von Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41), erleben die Zuschauer eine bewegende, manchmal schmerzhafte Geschichte, die gerade für sensibles Publikum keine leichte Kost darstellt.

Die Verfilmung sorgt derzeit jedoch weniger durch die Handlung als vielmehr durch einen öffentlichen Rechtsstreit zwischen den beiden Hauptdarstellern für Aufsehen. Justin wurde von Blake wegen sexueller Belästigung angezeigt, woraufhin er eine Gegenklage wegen Rufmord einreichte. Der Konflikt zieht weite Kreise und beeinflusst offenbar auch Colleen. Die Bestsellerautorin, die eine riesige Fangemeinde weltweit hat, hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ihren Instagram-Account deaktiviert. Ob das mit dem Drama um die Schauspieler zusammenhängt, ist allerdings unklar.

Getty Images Colleen Hoover im April 2023

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

