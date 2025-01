Genug vom Drama? Colleen Hoover deaktiviert ihr Instagram

Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) befinden sich in einem heftigen Rechtsstreit. Die Lage zwischen den It Ends With Us-Stars spitzte sich insbesondere in den vergangenen Wochen zu. Eine scheint von dem ganzen Drama nun aber genug zu haben: Colleen Hoover, die Autorin, auf deren Werk der Kinostreifen basiert. Wie jetzt bekannt wird, deaktivierte sie nämlich kürzlich ihren Instagram-Account. Was sie dazu bewegte, ist unklar – denn sie verabschiedete sich ohne ein Wort aus den sozialen Medien.

Der Streit zwischen Blake und dem Jane the Virgin-Star erreichte wohl vor kurzem seinen Höhepunkt: Wie aus Gerichtsdokumenten hervorging, die TMZ vorlagen, verklagte Justin die Gossip Girl-Bekanntheit auf umgerechnet rund 390 Millionen Euro und warf ihr sowie ihrer PR-Managerin Leslie Sloane vor, sie hätten eine "Schmutzkampagne" gegen ihn gestartet. Darüber hinaus beschuldigte er die beiden unter anderem der Erpressung, Verleumdung, Verletzung der Privatsphäre sowie des Verstoßes gegen die stillschweigende Vereinbarung von Treu und Glauben und fairem Geschäftsgebaren.

Es war allerdings Blake, die als Erste rechtliche Schritte einleitete. Nachdem bereits in den Wochen der Pressetour von "It Ends With Us" Gerüchte um Streitigkeiten während der Dreharbeiten die Runde gemacht hatten, reichte die Frau von Ryan Reynolds (48) Klage gegen ihren Co-Star ein. Sie warf Justin vor, ein "feindliches Arbeitsumfeld" geschaffen zu haben und bezichtigte ihn außerdem der sexuellen Belästigung. Wie das US-Blatt berichtete, war das aber nicht alles: Die "Nur ein kleiner Gefallen"-Darstellerin behauptete außerdem, der 40-Jährige habe eine Kampagne zur "sozialen Manipulation" in die Wege geleitet, um ihren Ruf zu zerstören.

